5 лучших фильмов с Адамом Сэндлером

В детстве Сэндлер и представить себе не мог, что игра в комедиях станет его призванием и работой. Сниматься он, судя по фильмографии, любит — в его «послужном списке» более 50 картин. Количество не равнозначно качеству — актеру случалось и получать «Золотую малину», и сниматься в лентах, демонстрирующих самые дурные черты американского юмора. Но зрители этого милого и забавного человека очень любят — и это, по видимости, взаимно! Какие 5 лент с его участием однозначно стоит посмотреть?

1995, «Билли Мэдисон»

Мэдисон-старший ведет успешный гостиничный бизнес, а его великовозрастный сынуля — отъявленный раздолбай и позорит отцовские седины: целыми днями глушит пиво и пялится в эротические журнальчики. А что беспокоиться — он единственный наследник отцовского бизнеса! Но папаша готов отдать свое дело вице-президенту компании — он знает, что сынок бестолочь. Чтобы доказать свою состоятельность, ленивец обязан пройти школьный курс за 2 месяца…

Особняк, задействованный для съемок, зрители увидят заново в 2000 — в нем будет находиться школа Ксавье из «Людей Икс».

1996, «Пуленепробиваемый»

Арчи Моузес и Рок Китс — два дружка-гопника, пешки в криминальном мире. Вместе они бухают, лезут в драки, ходят «на дело». Арчи трудится на местного авторитета Фрэнка Колтона, контролирующего всю наркоторговлю в городе. Он хочет пристроить и Китса работать на супер-барыгу. Отправившись по заданию на крупную сделку, друзья кажутся гангстерам подозрительными. Моузес, желая доказать, что его приятель не коп, дергает молнию на его куртке…чтобы немедленно выяснить, что тот правда полицейский!

1998, «Маменькин сыночек»

Бобби Буше уже исполнился 31 годик, а он все ведет себя, как дитя. Гиперопекающая мамочка превратила его в скромного, зажатого вечного подростка. Он и не думает бунтовать против любимой мамы — живет в собственном мире, а в реальном — его любимое занятие подносить водичку крутым и агрессивным бугаям, играющим в американский футбол. Но стоило однажды раззадорить безобидного дурачка — и ему удается в порыве ярости завалить одного из этих здоровых громил! Разве тренер команды мог пройти мимо такого потенциала?

Болельщицы не пьяные! Бутылка с алкоголем на самом деле закрыта крышкой.

1999, «Большой папа»

Санни Коуфаксу 32 года, но ему не нужна жена — достаточно подружки, не нужна постоянная работа — это слишком утомительно, достаточно подработки раз в неделю. Но обстоятельства заставляют его заботиться о маленьком мальчике Джулиане. Да любой пацан мечтает о таком отце: он и не думает заставлять ребенка вовремя ложиться спать, убирать постель, мыть руки — зато вкусняшки можно есть сколько угодно...

Вначале Санни ругается с сожительницей, и она произносит: «Этот парень из доставки, он вылитый твой лучший друг!». Доставщика играет Роб Шнайдер — в реальности они с Адамом действительно дружат.

2000, «Никки, дьявол-младший»

Дьяволу пришла пора уходить на покой и оставить свой трон и власть наследнику. Сыновей у него, как в русской сказке, трое. Кассиус и Эдриан — злобные тупицы, а Никки в роли дурачка — он добрый, мягкий и деликатный! Сатана понимает, что преемника у него нет, и решает не покидать свое место. Старший и средний сыновья крайне недовольны — и отправляются на Землю. Раз ад им не достался — они устроят собственный! Дьяволу приходится посылать младшенького за ними…

Знаете, как победить одного из дьяволят, превратившегося в нетопыря? Призвать Оззи Осборна — он известен откусыванием голов летучим мышкам! Кстати, зверушка, пострадавшая от музыканта на его концерте, была искусственной.