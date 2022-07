1 Chasing Quasimodo Марк Мазерсбо 1:09

2 Controlling the Captain Марк Мазерсбо 1:35

3 Dracula Lies Марк Мазерсбо 1:26

4 Dracula Tunnel Марк Мазерсбо 2:00

5 I Want You to Live Your Life Марк Мазерсбо 1:26

6 Martha's Book Марк Мазерсбо 2:30

7 Mavis' Speech-Sunrise Марк Мазерсбо 0:59

8 Monster Festival Марк Мазерсбо 1:12

9 Rescuing Jonathan Марк Мазерсбо 1:34

10 Table Games Марк Мазерсбо 2:27

11 The Mummy Arrives Марк Мазерсбо 1:22

12 Through the Roof Марк Мазерсбо 0:57

13 Tracking Jonathan Марк Мазерсбо 1:58

14 You Must Leave! Марк Мазерсбо 0:56

15 The Wedding Марк Мазерсбо 2:17

16 Mavis and Drac Fly Марк Мазерсбо 1:34

17 Baby Montage Марк Мазерсбо 1:54

18 Dennis' Birthday Марк Мазерсбо 1:05

19 Journey to Slobozia / Lobby Music Марк Мазерсбо 1:34

20 Mavis and Johnny Leave Марк Мазерсбо 2:33

21 Arrival at Camp Winnepacaca Марк Мазерсбо 1:56

22 Race Back to the Hotel Марк Мазерсбо 3:33

23 Monster Masquerade Party Марк Мазерсбо 1:33

24 Battle with Bela Марк Мазерсбо 3:14

25 We're All Family Марк Мазерсбо 1:34

26 Van Helsing Main Title Марк Мазерсбо 2:56

27 Bermuda Triangle / Wolf Pack / Le Grand Départ Марк Мазерсбо 3:42

28 TV Monster Music / Romanian Punk Марк Мазерсбо 1:26

29 Underwater Volcano / Yellow Summerfish Марк Мазерсбо 3:10

30 Dragon Tail / Grandpa Van Helsing Марк Мазерсбо 3:53

31 Capt Ericka Coo-B-Day Марк Мазерсбо 3:22

32 Hi Bob / Small Talk / Poisoning the Guac / Mavis' sting Марк Мазерсбо 2:00

33 See Wolves Run / Reel Romance / You've Been with Him Марк Мазерсбо 2:55

34 Everyone Follows Everyone Марк Мазерсбо 1:44

35 Tango of Death Марк Мазерсбо 1:04

36 That Was Incredible / The Narrow Escape / I Zinged with Ericka / I Could Never Be with a Monster Марк Мазерсбо 2:08

37 Love to Dance / Ready to Party Марк Мазерсбо 1:44

38 Strand of Destiny / The Thought of Losing You Марк Мазерсбо 1:40