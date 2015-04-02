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Монстры на каникулах Монстры на каникулах
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Hotel Transylvania Монстры на каникулах 2012 / США
7.9 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о мультфильме «Монстры на каникулах»

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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Комедийный мультфильм «Монстры на каникулах», снял который Генндий Тартаковский, (в оригинале «Отель Трансильвания») полон звёздных голосов яркого каста озвучания: здесь и Адам Сэндлер в роли Дракулы, и очаровательная старлетка Селена Гомес в роли его дочурки, а также Кевин Джеймс, Стив Бушеми, Энди Сэмберг и многие другие. В дубляже этого всего, конечно, не услышать, но по крайней мере статус мульта и затраты на его производство ощущаются изрядно. И хотя русский дубляж, как мог, старался испортить фильм совершенно адовой отсебятиной про «тётю Люсю», «Горыныча» и «Кровоквашено», удовольствие от просмотра всё равно можно получить не малое.



Взвод чудовищ



Уже неоднократно кинематограф пытался собрать в одном месте культовых монстров и чудовищ, обращая не редко подобное зрелище в фарс и комедию, что Тартаковский удачно проделывает и с данным мультиком. Отправляющиеся на безопасный отдых от злых людишек всяческие чудовища устраиваются в отеле Дракулы, пока его 118летняя дочурка наконец-таки находит своего возлюбленного… человека.



Да, современный турист-одиночка случайным образом попадает в отель, полный настоящих легендарных монстров. Вот только бояться как раз следует не ему, для монстров страшнее человека нет никого на свете, исключая разве что наиболее поверхностно вписанного в сюжет персонажа – главного злодея Горбуна с незабываемой забавной крысой Эсмеральдой (уже смешно!). Носатый горбун только и мечтает о приготовлении свежей человеченки, и пока турист притворяется племянником монстра Франкенштейна, уродец на пару с крысой разыскивает его по всему замку.



Честно говоря, если б не любовная история внутри сюжета, мульт мог превратиться в нечто типа «Мальчишника в Трансильвании», все эти банные посиделки бывалых мумий с семейными многодетными вервольфами, полные утомительного «взрослого» брюзжания на жизненные темы очень сильно отрываются от общего комедийного духа произведения. Имеется несколько заводных сцен-аттракционов в духе блуждания по подвалам или полёта на столах, доставляющие минуты истинного восторга и самых громких приступов смеха, но сюжет и там намерен делать в крен в очередные детско-родительские отношения и разыгрывать с дочкой героини не только историю первой любви, но и подростковую драму о взрослении.



Вмещая куда больше, чем мультфильму требуется, Тартаковский регулярно меняет акценты, смешивает жанры и из потенциального комедийного хита с кучей монстров, этот самый взвод чудовищ он оправляет в рамки слишком банальной семейной драмы, а едва юмору вновь удаётся взять верх, то всё замазывается розово-любовными тонами. И потенциал «Отеля Трансильвании» остается до конца весомо не раскрыт.



Безусловно, главное достоинство мультфильма – это обаяние его персонажей! Пока кругом плодятся совершённо стрёмные и кошмарные «Каролины», «Дом-монстр», «ПараНорманы» и прочая гадость, «Монстры на каникулах» вышли действительно милыми, весёлыми и обаятельными! Единственный мульт-продукт на тему «ужастиков», который действительно можно смотреть! Какое бы чудище не появлялось на экране, будь то Гидра, или Мумия, или Бигфут – они всегда оказываются невероятно забавными, дарят радость и позитив юморными и весёлыми сценками, делая набор второстепенных героев мультфильма невероятно колоритным!



Оммажи культовым страшилкам присутствуют в огромном обилии, помимо Человека-Мухи и «марсианских» летающих мозгов будет даже грандиозный стёб над «Сумерками» - главным современным позорищем вампирской тематики, на фоне которого даже улыбчивый Дракула-Сэндлер выглядит серьёзно и устрашающе.



Удивительно, что основную и главную мысль мультфильма режиссёр выстраивает вне всех семейно-родительских и любовных тем, призванных вроде как наполнять вечными ценностями этот монструозный беспредел. Главная идея картины оставлена на потом, практически на самый финал, когда в городе при свете дня начинается хоррор-карнавал и современные люди, контрастом со средневековой «инквизицией» приветливо и радостно приветствуют настоящих монстров и истинных чудовищ, показывая современное отношение к персонажам и помогая Дракуле остаться в тени по дороге до аэропорта. Сцена получилась самой глубокой, самой умной и самой трогательной за весь сюжет, в то время как остальное скатывается в банальность, видимо всегда сохраняющую актуальные мотивы и кочующую из мультфильма в мультфильм.



«Монстры на каникулах» выдают всё то, что обещали, весёлый детский мультфильм на основе персонажей из ужастиков и страшилок, полный обаяния, юмора и захватывающих зрелищных сцен. Несмотря на многую банальность, мульт смотрится весело и не скучно, отлично развлекая зрителей и заряжая позитивным настроением. Ну, а для зрителей постарше там, вроде как, в Голливуде собирались делать ремейк на «The Monster Squad» с той же самой идеей, а в крайнем случае и оригинал 87 года сгодится.



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
Море позитива , да согласен, но вот персонажи... Это похоже на историю fallout 2 только у них мало финансов было и времени. Но тут можно было развернуться по полной!!! Дракула пугает ни как монстр а как пидафил(Рожа уж больно криминальная), особенно на постере( может я просто пересмотрел море хроник о криминале и маньяков).

Тагже хотелось узнать где граф Алукард??? Из первых хроник о графе у него была не дочь а сын алукард(наоборот дракула, это являлся киношным фокусом, так как у некоторых компаний не было прав использовать дракулу).

Наиболее запоминающимся персонажами был дракула , его дочь а тагже пацан( он больше запомнился). Все остальные были похожи на актеров заднего плана.


Сам фильм норм, но у него кучу придирок, особенно насчет концовки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 24 февраля 2019, 13:08
Оценка
забавный мультик!
как я понимаю, русские еще и перевели оригинально ;))
хотя, как всегда, детям я бы его показывать не стал(америкосовские мультики)!
считаю их не детскими.
8 баллов из 10ти!
24 февраля 2019, 13:08 Ответить
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