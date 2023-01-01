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Монстры на каникулах Монстры на каникулах
Киноафиша Фильмы Монстры на каникулах Награды и номинации мультфильма Монстры на каникулах
Hotel Transylvania Монстры на каникулах 2012 / США
7.5 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации мультфильма Монстры на каникулах

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший анимационный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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