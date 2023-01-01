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Монстры на каникулах Монстры на каникулах
Киноафиша Фильмы Монстры на каникулах Монстры на каникулах, 2012: актеры и роли
Hotel Transylvania Монстры на каникулах 2012 / США
7.9 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Монстры на каникулах, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Генндий Тартаковский Генндий Тартаковский Genndy Tartakovsky
В ролях
Адам Сэндлер Адам Сэндлер Adam Sandler Селена Гомес Селена Гомес Selena Gomez Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Кевин Джеймс Кевин Джеймс Kevin James Дэвид Спейд Дэвид Спейд David Spade Энди Сэмберг Энди Сэмберг Andy Samberg Фрэн Дрешер Fran Drescher Александр Пушной Александр Пушной Даниил Эльдаров Даниил Эльдаров Daniil Eldarov Михаил Шац Михаил Шац Полина Гагарина Полина Гагарина Polina Gagarina Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева
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