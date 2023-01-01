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Монстры на каникулах
Монстры на каникулах, 2012: актеры и роли
Hotel Transylvania
Монстры на каникулах
2012 / США
Трейлер
7.9
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Трейлеры
Монстры на каникулах, 2012: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Генндий Тартаковский
Genndy Tartakovsky
В ролях
Адам Сэндлер
Adam Sandler
Селена Гомес
Selena Gomez
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Кевин Джеймс
Kevin James
Дэвид Спейд
David Spade
Энди Сэмберг
Andy Samberg
Фрэн Дрешер
Fran Drescher
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