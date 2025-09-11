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6.3
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Glenrothan
6.3
Glenrothan
, 2025
Glenrothan
комедия, драма / 18+
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.3
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Ширли Хендерсон
Jess
Алан Камминг
Donal
Брайан Кокс
Sandy
Александра Шипп
Amy
Джоанна Томсон
May
John Ritchie
George
Nicole Ansari-Cox
Anna McKinley
Brad Hughes
Special Extra
Saul Davidson
Young Sandy
Jess Douglas-Welsh
Kirsty
Jacob Ferguson
Young Donal
Aidan Redmond
Gus
Режиссер
Брайан Кокс
Сценарист
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
11 сентября 2025
Дата выхода
25 июня 2026
Австралия
M
17 апреля 2026
Великобритания
17 апреля 2026
Ирландия
12A
25 июня 2026
Испания
12
Сборы в мире
$973 598
Производство
Blazing Griffin, Gold Rush Pictures, Head Gear Films
Другие названия
Glenrothan, La família Glenrothan
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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Обновлено 24 июля 2026
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