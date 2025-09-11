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Постер фильма Glenrothan
6.3
Киноафиша Фильмы Glenrothan
6.3

Glenrothan

, 2025
Glenrothan
комедия, драма / 18+
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Постер фильма Glenrothan
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Ширли Хендерсон
Ширли Хендерсон
Jess
Алан Камминг
Алан Камминг
Donal
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Sandy
Александра Шипп
Александра Шипп
Amy
Джоанна Томсон
Джоанна Томсон
May
John Ritchie
George
Nicole Ansari-Cox
Anna McKinley
Brad Hughes
Special Extra
Saul Davidson
Young Sandy
Jess Douglas-Welsh
Kirsty
Jacob Ferguson
Young Donal
Aidan Redmond
Gus
Режиссер Брайан Кокс
Сценарист
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 сентября 2025
Дата выхода
25 июня 2026 Австралия M
17 апреля 2026 Великобритания
17 апреля 2026 Ирландия 12A
25 июня 2026 Испания 12
Сборы в мире $973 598
Производство Blazing Griffin, Gold Rush Pictures, Head Gear Films
Другие названия
Glenrothan, La família Glenrothan

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 24 июля 2026

Отзывы о фильме

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