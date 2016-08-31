«Черный лебедь»: Рецензия Киноафиши

Смертельная ода совершенству

Интерес Аронофски к теме запредельного закрепился за ним со времен «Рестлера» и «Фонтана»: в обеих картинах герои находятся на грани чего-то жестокого и очень опасного. «Черный лебедь» в этом смысле абсолютно идет в русле предыдущих высказываний, только на сей раз режиссер исследует искусство – не в научном, разумеется, смысле, а словно бы нащупывая то, что происходит внутри творца в моменты истины.

Кадр из фильма «Черный лебедь»

Танцовщица балета по имени Нина (Натали Портман) получает партии Одиллии и Одетты в «Лебедином озере» – новой версии их постановщика Тома Лероя (Венсан Кассель). Согласно сценарию, из прекрасной принцессы-белого лебедя она должна перевоплотиться в лебедя черного – злую чародейку, которая соблазняет ее возлюбленного. Девушка репетирует, и ей начинает казаться, что недавно пришедшая в их театр балерина (Мила Кунис) хочет отобрать у нее роль.

Кадр из фильма «Черный лебедь»

Однако «Черный лебедь» – вовсе не о закулисном мире интриг и спекулятивной борьбы за выживание. И через некоторое время мы понимаем, что с героиней что-то не так. Она, несомненно, талантлива, но постепенно нам открывается ее личный ад. Автор награждает балерину не просто застенчивостью, а маниакальной погруженностью в себя (и в искусство) и болезненным стремлением сделать каждое движение правильным. Не скупится и на штрихи: у Нины – пагубная привычка расчесывать и даже до боли раздирать себе кожу. Казалось, даже этого хватило бы для создания крепкого драматического образа. Но создатели идут дальше, давая понять, что самое главное здесь – метаморфозы.

Кадр из фильма «Черный лебедь»

Образы и линии в истории прекрасно рассчитаны. Есть злой гений Лерой, который требует, чтобы Нина «отпустила себя на свободу», то бишь раскрепостилась и добавила к идеальной технике необходимую для образа демоническую сторону. Есть соперница – олицетворение той самой свободы, – и есть сама Нина как воплощение стремления к совершенству. И Аронофски проявляет высший пилотаж, перемещая противоборство внутрь самой героини – при этом умело стирая границы между реальным и происходящим в подсознании. Параллельно растет общая напряженность, а нервозность Нины сменяется тяжелыми снами и галлюцинациями одна страшнее другой. И вот под исцарапанными лопатками пробиваются лебединые крылья – черные, и настоящее полностью утрачивает свои права.

Кадр из фильма «Черный лебедь»

В кульминации в центре окажется игра добрых и злых импульсов – героиня все-таки исполнит Одиллию и Одетту и в почувствует то самое идеальное слияние света и тьмы. Творческий экстаз в эти минуты так силен, что она танцует, не замечая смертельной раны, которую сама же себе нанесла, убивая «соперницу». «Я ощутила совершенство» – шепчет она. Но совершенство в искусстве невозможно, несовместимо с жизнью в подлунном мире – так разрешается на вопрос, который мучил Нину. И этот тревожный жестокий ответ отнюдь не выглядит банальным.

Александра Подольникова