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Черный лебедь
Награды и номинации фильма Черный лебедь
Black Swan
Черный лебедь
2010 / США
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8.1
Оцените
154
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Черный лебедь
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Оскар 2011
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Премия Марчелло Мастроянни
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
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