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Черный лебедь
Черный лебедь, 2010: актеры и роли
Black Swan
Черный лебедь
2010 / США
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8.2
Оцените
154
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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Черный лебедь, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Аронофски
Darren Aronofsky
В ролях
Натали Портман
Natalie Portman
Мила Кунис
Mila Kunis
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Венсан Кассель
Vincent Cassel
Себастиан Стэн
Sebastian Stan
Барбара Херши
Barbara Hershey
Тоби Хемингуэй
Toby Hemingway
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