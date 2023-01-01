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Сумерки. Сага. Новолуние Сумерки. Сага. Новолуние
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Новолуние Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Новолуние
The Twilight Saga: New Moon Сумерки. Сага. Новолуние 2009 / США
6.6 Оцените
830 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Новолуние

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
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Барби
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После. Навсегда
2023, США, драма
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2023, Россия, приключения, драма
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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