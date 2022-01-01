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Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние, 2009: актеры и роли
The Twilight Saga: New Moon
Сумерки. Сага. Новолуние
2009 / США
Трейлер
8.4
Оцените
822
голоса
Рейтинг IMDb: 4.7
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Сумерки. Сага. Новолуние, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Вайц
Chris Weitz
В ролях
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Никки Рид
Nikki Reed
Эшли Грин
Ashley Greene
Тэйлор Лотнер
Taylor Lautner
Келлан Латс
Kellan Lutz
Джексон Рэтбоун
Jackson Rathbone
Питер Фачинелли
Peter Facinelli
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Анна Кендрик
Anna Kendrick
Билли Бёрк
Billy Burke
Майкл Уэлш
Michael Welch
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2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
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2020, США, мелодрама
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