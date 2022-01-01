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Сумерки. Сага. Новолуние Сумерки. Сага. Новолуние
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Новолуние Сумерки. Сага. Новолуние, 2009: актеры и роли
The Twilight Saga: New Moon Сумерки. Сага. Новолуние 2009 / США
8.4 Оцените
822 голоса Рейтинг IMDb: 4.7
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Сумерки. Сага. Новолуние, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Вайц Крис Вайц Chris Weitz
В ролях
Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон Robert Pattinson Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Никки Рид Никки Рид Nikki Reed Эшли Грин Эшли Грин Ashley Greene Тэйлор Лотнер Тэйлор Лотнер Taylor Lautner Келлан Латс Келлан Латс Kellan Lutz Джексон Рэтбоун Джексон Рэтбоун Jackson Rathbone Питер Фачинелли Питер Фачинелли Peter Facinelli Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Анна Кендрик Анна Кендрик Anna Kendrick Билли Бёрк Билли Бёрк Billy Burke Майкл Уэлш Майкл Уэлш Michael Welch
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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