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Шерлок Холмс
Шерлок Холмс, 2009: актеры и роли
Sherlock Holmes
Шерлок Холмс
2009 / США / Великобритания
Трейлер
8.4
Оцените
391
голос
Рейтинг IMDb: 7.6
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Шерлок Холмс, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Ричи
Guy Ritchie
В ролях
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Джуд Лоу
Jude Law
Рэйчел МакАдамс
Rachel McAdams
Марк Стронг
Mark Strong
Ханс Мэтисон
Hans Matheson
Роберт Стоун
Уильям Хоуп
William Hope
Роберт Мэйллет
Дэвид Гэррик
Келли Райлли
Kelly Reilly
Эдди Марсан
Eddie Marsan
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