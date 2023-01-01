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Шерлок Холмс Шерлок Холмс
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс Шерлок Холмс, 2009: актеры и роли
Sherlock Holmes Шерлок Холмс 2009 / США / Великобритания
8.4 Оцените
391 голос Рейтинг IMDb: 7.6
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Шерлок Холмс, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Ричи Гай Ричи Guy Ritchie
В ролях
Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong Ханс Мэтисон Hans Matheson Роберт Стоун Уильям Хоуп Уильям Хоуп William Hope Роберт Мэйллет Дэвид Гэррик Келли Райлли Келли Райлли Kelly Reilly Эдди Марсан Эдди Марсан Eddie Marsan
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