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Шерлок Холмс Шерлок Холмс
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс Награды и номинации фильма Шерлок Холмс
Sherlock Holmes Шерлок Холмс 2009 / США / Великобритания
8.0 Оцените
392 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Шерлок Холмс

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучшая драка
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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