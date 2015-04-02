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За «Шерлоком Холмсом» Гая Ритчи стоит, как легко можно догадаться, отнюдь не фигура сэра Артура Конан Дойла и даже не фигура самого Гая Ритчи, вопреки обыкновению снимавшего на сей раз по чужому сценарию. За «Шерлоком Холмсом» стоит фигура Джоэла Силвера, – кажется, наименее отягощенного интеллектом из ныне здравствующих крупнейших американских кинопродюсеров. Фамилия Силвера в титрах означает гарантированный максимум драк, погонь и перестрелок при гарантированном…