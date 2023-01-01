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Сайлент Хилл
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Silent Hill
Сайлент Хилл
2006 / Канада / Франция
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7.8
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65
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Вся информация о фильме
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