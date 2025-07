Страна Канада

Продолжительность 1 час 31 минута

Год выпуска 2017

Премьера онлайн 26 мая 2017

Премьера в мире 26 мая 2017

Дата выхода 26 мая 2017 Ирландия 26 мая 2017 Канада 18A 26 мая 2017 США

Бюджет $4 000 000

Производство Look to the Sky Films, Gold Star Productions, Interlock Capital