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Сайлент Хилл Сайлент Хилл
Киноафиша Фильмы Сайлент Хилл Отзывы о фильме «Сайлент Хилл»
Silent Hill Сайлент Хилл 2006 / Канада / Франция
7.8 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Сайлент Хилл»

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Наша рецензия

Экранизацию известной видеоигры от японской компании Konami «Сайлент Хилл», чья премьера прошла 8 мая в «Синема Парк», ждали давно, иные даже с нетерпением. Однако этот среднебюджетный канадско-французский продукт, сделанный при японо-американском участии, производит весьма специфическое впечатление. Представьте себе сценарий, написанный пациентами психиатрической лечебницы по мотивам собственных историй болезней, а затем снятый в антураже этого же заведения одним из особо одаренных…

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111 2 апреля 2015, 12:51
Это когда это такое событие будет в синема парке??? я б тоже не против:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
лиса_алиса 2 апреля 2015, 12:51
надеюсь будет страшно, а то в последнее время на ужасы хожу как на комедии, вообще не страшно, такой бред стали снимать

Самара в звонке была вроде
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
chuka 2 апреля 2015, 12:51
Неужели еще никто не посмотрел ?:)) Я сегодня заценил ... надо сказать, фильмец получился достойный :) я аж весь попкорн съел!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
chuka 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (BOSS, 11/05/2006 - 00:45:51):Только что с фильма премьера была в Авроре в 21.30 и по совсем небольшой для этого времени цене 150р.



Хех, я тоже был в Авроре в 21.30 :)) ... подпишусь под каждым словом, фильм можно смотреть! :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Хит 2 апреля 2015, 12:51
Cкорейбы субботы и рвануть в кино :) Обязательно куплю большое ведро попкорна и пепси :) и еще друганов прихвачу :)

Кстати играл во все части игры...все понравились ...фильм сделан по 2 части...наверно самой лучшей :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Хит 2 апреля 2015, 12:51
Я вообще думаю сходить надо по любому :) надеюсь будет не плохо !✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mike777 2 апреля 2015, 12:51
Ну и гадось же ваши заливные мутанты... Не страшно, сюжет- чушь. Очень не советую ходить. Страшно вообще не было, сравнивать с Хостелом так вообще, фильм не страшнее Телепузиков, если в записи после 12-и..

А ведь народ все равно пойдет из-за рекламы, и создатели все равно получат свой барыш и будут снимать еще более бредовое безидейное кино, с захватывающей рекламой и снова получат денег, и никто улучшаться и собираться не будет.

Переорентировать бы их всех снимать вместо фильмов трейлеры, а в кино показывать вместо фильма их, интригующих и интересных по 30 штук за сеанс, во жизнь бы пошла! =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vinny 2 апреля 2015, 12:51
Смотрел вчера, в игру не играл и по этому сравнить не могу. Фильм скорее местами пративный чем страшный. К примеру момент когда тетку над костром палят. Спецэфекты норм., есть интересные и запоминающиеся моменты. В общем фильм нормальный, пару раз посмотреть можно.

P.s. Описание фильма на ентом сайте мало чем совпадает с фильмом...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Хит 2 апреля 2015, 12:51
Если и играть в игры , то только в 1 и 2 часть✊ ( к сожалению они ОООчень старые ) , так как и сюжет как в фильм и дух такойже , а 3 и 4 часть это уже совсем другое...вообще вся серия игр Сайлент Хилл -это минимум твердая четверка !

ПыСы

Завтра наконецто пойду на фильм ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ас 2 апреля 2015, 12:51
Отличное кино! Поклонники игры разочарованы точно не будут.Процентов на 80 это вторая часть... И она совсем не ООчень старая :) вроде в 2002 вышла. Дух и атмосфера игры, именно второй, лучшей на мой взгляд, части передана на все 100. Сюжет провисает только когда девочка объясняет гл. героине в чем суть, и кажется, что? неужели все так просто? Ан нет, и это радует :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
yankiss 2 апреля 2015, 12:51
ну господа, здесь вам не просто фильм, все как в игре - чтобы получить другое окончание нужно выполнить ряд квестов да и подсобрать некоторые вещи... у всех почти всегда оно одно , но если постараться, то можно получить и конечно же и другое... вот к примеру во 2й части игры их 5(с инопланетянами 6, но игра не до конца пройдена)... только во 2ю часть я поиграл всего лишь 27 раз, фанаты поймут....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yankiss 2 апреля 2015, 12:51
to ХИТ: а каким бы ты играм поставил 5 и за что?

to Ac: кино точно не плохое, но на 80% это 1 часть, не спорь - я фанат

ПС: сорри если что не так
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yankiss 2 апреля 2015, 12:51
Кино не говно, хотя есть люди, которым он и не понравился...

Что там - описывать не стоит, лучше посмотреть и остаться при своем мнении...

Многие фанаты игры расстроены - тема не раскрыта, нет той атмосферы, да и вообще все как-то не так...



... Но это и не игра...



"А то хочеться чтобы действительно пробрало(хотят многие от фильма мистики)" - а что вам нравиться, от чего вас пробирает, может быть

вас пробирает только от таких фильмов как "Документальные хроники вскрытия живых людей командой СС "Доктор Зойльберг""...



Смотреть конечно же в кино (со ржущими тетками, когда хочется плакать, шуршащим попкорном за спиной для нагнетания атмосферы и криками "давай, Лама, давай!!!") , хотя на 14" мониторе и с переводом от студии "кто здесь знает английский?" вообще замечательно...

(все писал это уже не здесь)



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Хит ^_^ 2 апреля 2015, 12:51
фильм Сайлент Хилл - аццкий красавчег ✊ , Загорелся желанием еще раз пройти все части игры....ток вот страшновато...✊

ПыСы

А вообще все супер и все понравилось ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ас 2 апреля 2015, 12:51
2 Yankiss - я имел ввиду визуальный ряд: дома, машины, монстры и пр. антураж - один в один. А завязка, да, напоминает СХ1...

2 Петр - никто не умер, они так и остались в альтерации созданной Алессой, или как там ее по фильму... Хорошая затравка для сиквела ;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SUBZERO_5 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто SUPER!!! А в отношении критиков, кто придирается ко всяким мелочам, Вы хотя бы зделайте что-нибудь в этой жизни, и поймите, что не все так просто( попробуйте возьмите обычную камеру и попробуйте поснимать - уверен получится Г... в 99,9999, а в 0,0001 Silent Hill, а то умеете только жрать пиво, и дико ржать на сеансе.

с уважением...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ветас 2 апреля 2015, 12:51
А я хочу посматрет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oska 2 апреля 2015, 12:51
✊ Столько разных отзывов... Даже не знаю... Судя по обсуждению, в фильме Оочень много непонятностей, это хорошо (в смысле интересней), или плохо (несостыковки)? Многие из знакомых хотят пойти, а я не уверена, что это не чушь. Подскажите, люди добрые✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ovechka 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Oska, 18/05/2006 - 13:22:32):а я не уверена, что это не чушь

Правильно, что не уверена, это дело на любителя
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oska 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение KyKaPa4a от 18/05/2006 - 13:50:28
Спасибо
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вадик 2 апреля 2015, 12:51
В играх 2, 3 не слыхал сирен
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Валерий 2 апреля 2015, 12:51
Ребят, вот купил дивиди пиратский. Там момент есть такой в фильме в начале, когда дочь теряется, Рада видит, как она скрывается в тумане, устремляется за ней, потом этот жуткий вой сирены, и затемнение, после того, как женщина спускается в подвал. ТАк вот собственно вопрос!

В следующем кадре на руках Рады наручники! Но ведь по городу, гнавшись за девчонкой, руки ее были свободны?✊ Или я ошибаюсь где? Или это просто отрезали кадр? Скажите плизз, как она оказалась в наручниках????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
акерукнерке 2 апреля 2015, 12:51
Валерий

Есть 2 типа пираток этого фильма - на одном из них вырезан кусок минут на 20.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Валерий 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение LM от 24/05/2006 - 11:57:18




Где она общается с полицейской? Ну только тот момент, когда полицейская подходит к машине, где сидела девочка, и та не стала с ней говорить. ВРоде больше не было ничего...Потом они приезжают в город, силуэт человека, небольшой занос машины. А когда Рада очухивается, девчонки рядом нет. ЧТо это? Вырезанный кадр?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Валерий 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Бальтазар_Снежный от 24/05/2006 - 22:59:58




Во-во.. этого момента я и не видел)))Ладно, урезали пираты....Придется лицензию брать или в кино топать)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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