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Экранизацию известной видеоигры от японской компании Konami «Сайлент Хилл», чья премьера прошла 8 мая в «Синема Парк», ждали давно, иные даже с нетерпением. Однако этот среднебюджетный канадско-французский продукт, сделанный при японо-американском участии, производит весьма специфическое впечатление. Представьте себе сценарий, написанный пациентами психиатрической лечебницы по мотивам собственных историй болезней, а затем снятый в антураже этого же заведения одним из особо одаренных…