Экранизацию известной видеоигры от японской компании Konami «Сайлент Хилл», чья премьера прошла 8 мая в «Синема Парк», ждали давно, иные даже с нетерпением. Однако этот среднебюджетный канадско-французский продукт, сделанный при японо-американском участии, производит весьма специфическое впечатление. Представьте себе сценарий, написанный пациентами психиатрической лечебницы по мотивам собственных историй болезней, а затем снятый в антураже этого же заведения одним из особо одаренных…
Самара в звонке была вроде
Хех, я тоже был в Авроре в 21.30 :)) ... подпишусь под каждым словом, фильм можно смотреть! :)
Кстати играл во все части игры...все понравились ...фильм сделан по 2 части...наверно самой лучшей :)
А ведь народ все равно пойдет из-за рекламы, и создатели все равно получат свой барыш и будут снимать еще более бредовое безидейное кино, с захватывающей рекламой и снова получат денег, и никто улучшаться и собираться не будет.
Переорентировать бы их всех снимать вместо фильмов трейлеры, а в кино показывать вместо фильма их, интригующих и интересных по 30 штук за сеанс, во жизнь бы пошла! =)
P.s. Описание фильма на ентом сайте мало чем совпадает с фильмом...
ПыСы
Завтра наконецто пойду на фильм ✊
to Ac: кино точно не плохое, но на 80% это 1 часть, не спорь - я фанат
ПС: сорри если что не так
Что там - описывать не стоит, лучше посмотреть и остаться при своем мнении...
Многие фанаты игры расстроены - тема не раскрыта, нет той атмосферы, да и вообще все как-то не так...
... Но это и не игра...
"А то хочеться чтобы действительно пробрало(хотят многие от фильма мистики)" - а что вам нравиться, от чего вас пробирает, может быть
вас пробирает только от таких фильмов как "Документальные хроники вскрытия живых людей командой СС "Доктор Зойльберг""...
Смотреть конечно же в кино (со ржущими тетками, когда хочется плакать, шуршащим попкорном за спиной для нагнетания атмосферы и криками "давай, Лама, давай!!!") , хотя на 14" мониторе и с переводом от студии "кто здесь знает английский?" вообще замечательно...
(все писал это уже не здесь)
7/10
ПыСы
А вообще все супер и все понравилось ✊
2 Петр - никто не умер, они так и остались в альтерации созданной Алессой, или как там ее по фильму... Хорошая затравка для сиквела ;)
с уважением...
Правильно, что не уверена, это дело на любителя
Спасибо
В следующем кадре на руках Рады наручники! Но ведь по городу, гнавшись за девчонкой, руки ее были свободны?✊ Или я ошибаюсь где? Или это просто отрезали кадр? Скажите плизз, как она оказалась в наручниках????
Есть 2 типа пираток этого фильма - на одном из них вырезан кусок минут на 20.
Где она общается с полицейской? Ну только тот момент, когда полицейская подходит к машине, где сидела девочка, и та не стала с ней говорить. ВРоде больше не было ничего...Потом они приезжают в город, силуэт человека, небольшой занос машины. А когда Рада очухивается, девчонки рядом нет. ЧТо это? Вырезанный кадр?
Во-во.. этого момента я и не видел)))Ладно, урезали пираты....Придется лицензию брать или в кино топать)
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