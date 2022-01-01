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Елена Шульман
Елена Шульман
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Елена Шульман
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Дата рождения
10 апреля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Биография Елены Шульман
Родилась 10 апреля 1969 года. Одесса, СССР (Украина).
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Фильмография Елены Шульман
Плюшевый Бум!
анимация, семейный
2021, Россия
0.0
Белка и Стрелка. Карибская тайна
анимация, семейный, комедия, приключения
2020, Россия
5.0
ПреКрасная Шапочка 2
приключения
2018, Россия
0.0
Йоко и друзья
приключения, анимация, комедия
2015, Россия / Испания
6.0
Мульт в кино. Выпуск №2
анимация
2015, Россия
0.0
Мульт в кино. Выпуск №6
анимация
2015, Россия
0.0
Три богатыря на дальних берегах
приключения, анимация, комедия
2012, Россия
6.0
Карлик Нос
анимация, семейный, сказка
2003, Россия
5.0
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