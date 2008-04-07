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Андрей Толубеев
Андрей Толубеев
О персоне
Фильмография
Андрей Толубеев
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Дата рождения
30 марта 1945
Возраст
63 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
7 апреля 2008
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Биография Андрея Толубеева
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Фильмография Андрея Толубеева
Гоголь. Портрет загадочного гения
драма
2008, Россия
0.0
Казнить нельзя помиловать
документальный
2007, Россия
0.0
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
8.0
Андерсен. Жизнь без любви
биография, мелодрама, сказка
2006, Россия
7.0
Ключ от спальни
комедия
2003, Россия
5.0
Лунные поляны
мелодрама
2002, Россия
5.0
Роковые яйца
комедия, фантастика
1996, Россия / Чехия
4.0
Воспитание жестокости у женщин и собак
драма
1993, Россия
7.0
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