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Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
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Валерий Соловьев
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Дата рождения
15 февраля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Валерия Соловьева
Родился 15 февраля 1963 года. Шуя, СССР (Россия).
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Фильмография Валерия Соловьева
Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный
2021, Россия
6.0
Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский
2017, Россия
7.0
Три богатыря и Морской царь
комедия, анимация, приключения
2016, Россия
6.0
Три богатыря. Ход конем
анимация
2014, Россия
5.0
Три богатыря на дальних берегах
приключения, анимация, комедия
2012, Россия
6.0
Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация
2010, Россия
8.0
Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация
2007, Россия
7.0
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
8.0
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Юлий занимает престол киевский в новом трейлере мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»
Новые приключения любимых героев продолжатся уже в конце этого месяца.
Написать
8 декабря 2021 15:12
Юлий меняется телами с Князем в трейлере мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»
Анимационная лента традиционно стартует в российском прокате под Новый год.
Написать
5 октября 2021 10:39
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