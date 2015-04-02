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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Отзывы о мультфильме «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
2006 / Россия
Трейлер
8.2
Оцените
64
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Я2
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нина, 13/03/2006 - 12:13:57):
Раньше богатырей царевны выбирали, а теперь тщедушных метросексуалов Елисеев...
Это претензия к метросексуалам или к принцесса?
2 апреля 2015, 12:51
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Warlock9000
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, смотреть всем, жалко что короткий ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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упс
2 апреля 2015, 12:51
Кого с кем межнационально рознят на этот раз? Бабу-Ягу с Горынычем?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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упс
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Uzik от 20/03/2006 - 14:19:47
А при чем здесь татары? В Добрыне, как и в Алеше - тугаре, никаких татар там нет. В "Алеше" наезжали на ослика, здесь вроде ослика нет и все равно - межнациональная рознь! Это все равно, как в штатах любая дура--феминистка может обвинить кого угодно в сексуальных домогательствах, если ей вдруг что-то не понравилось
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Z
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, отличные шутки, отличная анимация. БОльшой шаг вперёд после Алёши. А обсуждать какую-то рознь на почве доброго мультика - ИМХО идиотизм. Удачи всем. Приятного простмотра.
2 апреля 2015, 12:51
0
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упс
2 апреля 2015, 12:51
Можно и к столбу докопаться - это я по поводу этой.... как ее там.... межнациональной розни. Правда - кто что хотел, тот то и увидел. Мне лично мульт понравился - вот просто понравился, и все тут. И друзьям понравился. И знакомым. И незнакомым. Избушка - рулит! Горыныч на верблюде - отлично сделано! Статуэтка "типа Оскара" - просто прикольно! Девчушки пляшут хорошо - но мало, не удалось сам танец разглядеть, все кусками почему-то. Действительно, как бабка из этого же мульта: "Чего только на Руси не увидишь!". Только как раз фразы не понравились типа "а теперь горбатый" - без них бы мульт не потерял, а в общем и целом - 5 с плюсом, молодцы!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Пушистик
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Юрист, 23/03/2006 - 14:33:55):
Когда в США снмаются фильмы про советских, русских, колумбийских, итд террористов, показаных "в крайне уничижительном свете", которых героически побеждает американский богатырь, зрители не возмущаются по поводу исторической недостоверности, многонациональности страны, итд.
Грустно, что у нас всё наоборот. И тем более грустно, что такие вопросы возникают даже на почве мультфильмов.
Согласна с этим мнением!
2 апреля 2015, 12:51
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gala
2 апреля 2015, 12:51
Всем защитникам "врагоборческой идеи". А вы просто представьте, что вы - русский, только говорите на татарском, потому что живете в татарском государстве, заявляющем себя, как федеративное, и с детьми со своими смотрите мульт, где татары активно изгаляются над поверженными смешными погаными русскими.... Вы сможете оценить картинку только с такого ракурса... А печенеги, как и половцы, булгары, финно-угры, кипчаки, монголы и русские, - лежат в основе современного этногенеза... Гадость это - такие мульты делать. Это я вам как татарка говорю.
2 апреля 2015, 12:51
0
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gala
2 апреля 2015, 12:51
Четырнадцать республик уже отвалилось, Кавказ на подхвате - кровью держите. Будете продолжать имперские игры - хлебнете. А "продюсеры" сих перлов (известной национальности) - вам помогут)))... Не со злорадством говорю. Нельзя так!
2 апреля 2015, 12:51
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Маришка
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение gala от 06/04/2006 - 12:40:06
Ну и что, подумаешь - татарка, нашла чем удивить! У меня подруга тоже татарка (и мама татарка, и папа - татарин. и сынище - татарин), но мульт смотрела с превеликим удовольствием, потому что понимает, что "враги" в мультфильме - условные, равно как и сам богатырь. И идея - не национальная, а общечеловеческая, и настоящие враги - это жадность, алчность, предательство. Ах, как жаль, уважаемая Гала, что Вы этого не увидели, не захотели увидеть.
2 апреля 2015, 12:51
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А при чем здесь татары? В Добрыне, как и в Алеше - тугаре, никаких татар там нет. В "Алеше" наезжали на ослика, здесь вроде ослика нет и все равно - межнациональная рознь! Это все равно, как в штатах любая дура--феминистка может обвинить кого угодно в сексуальных домогательствах, если ей вдруг что-то не понравилось
Грустно, что у нас всё наоборот. И тем более грустно, что такие вопросы возникают даже на почве мультфильмов.
Согласна с этим мнением!
Ну и что, подумаешь - татарка, нашла чем удивить! У меня подруга тоже татарка (и мама татарка, и папа - татарин. и сынище - татарин), но мульт смотрела с превеликим удовольствием, потому что понимает, что "враги" в мультфильме - условные, равно как и сам богатырь. И идея - не национальная, а общечеловеческая, и настоящие враги - это жадность, алчность, предательство. Ах, как жаль, уважаемая Гала, что Вы этого не увидели, не захотели увидеть.
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