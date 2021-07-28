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Колин Сэлмон
Колин Сэлмон
Colin Salmon
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Колин Сэлмон
Colin Salmon
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Дата рождения
6 декабря 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Колин Сэлмон
Родился 6 декабря 1962 года. Лутон, Бедфордшир, Англия, Великобритания.
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Фильмография Колин Сэлмон
Зловещий свет
ужасы, триллер
2021, США
7.0
Любовная афера
комедия
2020, Канада / Великобритания
4.0
Падение Лондона
криминал, боевик, триллер
2015, США / Великобритания
7.0
Небольшое одолжение
короткометражный, триллер, боевик
2012, Великобритания
5.0
Экзамен
триллер
2009, Великобритания
7.0
Последний вампир
боевик, триллер, ужасы
2008, Гонконг / Япония
5.0
Каратель 2: Территория войны
ужасы, триллер, боевик, драма
2008, США
8.0
Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер
2008, США / Великобритания
7.0
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28 июля 2021 11:31
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