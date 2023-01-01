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Чужой против хищника
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AVP: Alien vs. Predator
Чужой против хищника
2004 / США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.3
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32
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Рейтинг IMDb: 5.6
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Вся информация о фильме
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