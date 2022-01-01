В каком хронологическом порядке смотреть все части «Хищника»

Американский боевик, снятый Джоном Мактирнаном, дебютировал в далеком 1987-м. Согласно версии печатного издания «Empire», фильм занял 366 позицию в рейтинге 500 лучших кинокартин. Советуем посмотреть все части «Хищника» последовательно, чтобы ощутить максимум драйва.

1987, «Хищник»

События разворачиваются в диких джунглях Центральной Америки, где происходит внезапное крушение американского военного вертолета. В результате авиакатастрофы несколько членов экипажа скончались, а выжившие попали в плен. Одновременно мимо планеты движется инопланетный летающий объект, от которого отсоединяется какая-то капсула. Вскоре что-то неизвестное коснется поверхности Земли, а профессиональным военнослужащим США придется бороться с жуткими пришельцами вдали от цивилизации...

1990, «Хищник 2»

Вторую часть фантастического цикла, ставшую сиквелом к дебютной кинокартине, создал знаменитый режиссер Стивен Хопкинс. Нельзя не упомянуть, что финальная сцена «Хищника 2» стала многообещающим прологом для фантастического хоррора «Чужой против Хищника» 2004 года.

События фильма так же разворачиваются в восьмидесятых годах, но теперь в Лос-Анджелесе. В центре сюжета оказываются полицейские, которым предстоит неравная схватка с инопланетным существом. Чужеродная форма жизни начала жестокую охоту на человечество. Расследование ведет опытный сотрудник органов правопорядка. Однако понять, кто же стоит за необычайно зверскими убийствами, полиции никак не удается. Постепенно Харриган обнаруживает ужасный факт – беспощадный убийца-охотник относится к совершенно незнакомой расе. Возможно ли победить непредсказуемого и хладнокровного «гостя» из иного мира?

2010, «Хищники»

Третья часть научно-фантастического цикла об инопланетном убийце вышла в мировой прокат в июле 2010 года, на этот раз режиссером стал Нимрод Антал. Это качественный сиквел на два предыдущих фильма, отснятый в Техасе примерно за пятьдесят дней. Сюжет повествует о напряженной войне пришельцев с похищенными людьми. Инопланетяне забирают людей с планеты, чтобы усовершенствовать боевой потенциал.

Ройсу, военнообязанному в прошлом, приходится возглавлять секретную миссию. Теперь он руководит лучшими специалистами в своей области. Правда, подавляющая часть команды – это отъявленные убийцы. Никто не может понять, почему все они находятся на чужой незнакомой планете. А вскоре героев фильма начинают атаковать мерзкие смертоносные существа. Планета хищников полна опасностей. Удастся ли выжить малознакомым людям в условиях непрекращающихся кровавых атак?

2018, «Хищник 4»

Последняя кинокартина, снятая Шейном Блэком, стала идейным продолжением выпущенной ранее трилогии «Хищник». Занятно, ведь Блэк снимался в первой части научно-фантастического цикла о хладнокровных монстрах из космоса. Премьера фильма пришлась на сентябрь 2018 года.

Корабль инопланетного «гостя» падает. В гуще леса кровожадный хищник снова совершает жестокие убийства. Трейгер (некогда морской пехотинец) давно встревожен процветанием беспощадной расы. Он делится собственной теорией, но сначала его никто не слушает. Позже хищника пленят для научных исследований. В четвертой части зрители впервые увидят общение между человеком и представителем внеземной расы. Неужели талантливый мальчик с задержкой умственного развития способен спасти человечество?