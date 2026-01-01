Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
О персоне
Фильмография
Агата Де Ла Булэй
Agathe de La Boulaye
Киноафиша
Персоны
Агата Де Ла Булэй
Агата Де Ла Булэй
Agathe de La Boulaye
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Герой боевиков, Актёр ужасов, Путешественник
Популярные фильмы
6.0
Чужой против хищника
(2004)
Фильмография Агата Де Ла Булэй
6
Чужой против хищника
AVP: Alien vs. Predator
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный
2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
Рецензия
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667