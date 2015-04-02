Наша рецензия

В последнее время лавры создателей блокбастеров никак не дают покоя российским режиссерам. То, помнится, долго и однообразно возились с антикиллером Гошей в одноименном диптихе, теперь вот новое развлечение появилось: ночной дозор. А есть ведь еще и дневной дозор, и… да мало ли чего есть на бескрайних русских просторах. Безусловно, «Ночной дозор» – явление на отечественном поле уникальное: с такой скоростью за голливудскими стандартами в пределах СНГ, по-моему, никто не гонялся. Сверхдинамичный…