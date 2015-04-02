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Ночной дозор Ночной дозор
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Ночной дозор 2004 / Россия
7.0 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Ночной дозор»

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В последнее время лавры создателей блокбастеров никак не дают покоя российским режиссерам. То, помнится, долго и однообразно возились с антикиллером Гошей в одноименном диптихе, теперь вот новое развлечение появилось: ночной дозор. А есть ведь еще и дневной дозор, и… да мало ли чего есть на бескрайних русских просторах. Безусловно, «Ночной дозор» – явление на отечественном поле уникальное: с такой скоростью за голливудскими стандартами в пределах СНГ, по-моему, никто не гонялся. Сверхдинамичный…

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MarinaМУ 2 апреля 2015, 12:51
Так Ночной дозор вне проката? Ну вот, думала, приеду, посмотрю...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дмитрий Жуков 30 января 2022, 21:46
Оценка
Посмотрел только что... Ничего сверхъестественного, спецэффекты на первом плане, душевность и духовность - на втором... Вообщем, всё, как в современном кино, к сожалению 😒
30 января 2022, 21:46 Ответить
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