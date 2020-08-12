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Галина Тюнина
Галина Тюнина
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Галина Тюнина
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Дата рождения
13 октября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Галина Тюнина
Родилась 13 октября 1967 года. Большой камень, Приморский край, СССР (Россия).
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Фильмография Галина Тюнина
Он + Она
2022, Россия
0.0
Северный ветер
драма
2020, Россия
7.0
Матильда
драма, биография, триллер
2017, Россия
7.0
Сон в летнюю ночь
комедия, спектакль
2016, Россия
0.0
Дар
детский, мелодрама, фантастика, семейный
2013, Россия
0.0
Утро
мелодрама, драма
2009, Россия
6.0
20 сигарет
драма
2007, Россия
6.0
Андерсен. Жизнь без любви
биография, мелодрама, сказка
2006, Россия
7.0
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Премьера состоится в конце осени.
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12 августа 2020 14:11
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