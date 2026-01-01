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Шэйн Бролли Shane Brolly
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Шэйн Бролли

Shane Brolly

Дата рождения
6 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Актёр ужасов, Драматический актёр

Популярные фильмы

Другой мир 7.4
Другой мир (2003)
Другой мир II: Эволюция 7.1
Другой мир II: Эволюция (2006)
Другой мир 3: Восстание ликанов 6.9
Другой мир 3: Восстание ликанов (2009)

Фильмография Шэйн Бролли

Лазарус 3.5
Лазарус Lazarus
боевик, фантастика 2021, США
Другой мир 3: Восстание ликанов 6.9
Другой мир 3: Восстание ликанов Underworld: Rise of the Lycans
ужасы, фэнтези, боевик, триллер 2009, США
Смотреть трейлер Рецензия
Бабник 6.7
Бабник Spread
комедия 2009, США
Смотреть трейлер
Другой мир II: Эволюция 7.1
Другой мир II: Эволюция Underworld: Evolution
драма, боевик, сказка, ужасы 2006, США
CSI: Место преступления Нью-Йорк 6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк
драма, боевик, криминал 2004, США
Другой мир 7.4
Другой мир Underworld
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Пришелец 6.2
Пришелец Impostor
драма, мистика, фантастика 2001, США
Найтмэн 5.7
Найтмэн
боевик, криминал, фэнтези 1997, США/Канада
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