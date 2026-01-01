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Фильмография
Шэйн Бролли
Shane Brolly
Киноафиша
Персоны
Шэйн Бролли
Шэйн Бролли
Shane Brolly
Дата рождения
6 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Другой мир
(2003)
7.1
Другой мир II: Эволюция
(2006)
6.9
Другой мир 3: Восстание ликанов
(2009)
Фильмография Шэйн Бролли
3.5
Лазарус
Lazarus
боевик, фантастика
2021, США
6.9
Другой мир 3: Восстание ликанов
Underworld: Rise of the Lycans
ужасы, фэнтези, боевик, триллер
2009, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Бабник
Spread
комедия
2009, США
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7.1
Другой мир II: Эволюция
Underworld: Evolution
драма, боевик, сказка, ужасы
2006, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк
драма, боевик, криминал
2004, США
7.4
Другой мир
Underworld
сказка, боевик, ужасы
2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
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6.2
Пришелец
Impostor
драма, мистика, фантастика
2001, США
5.7
Найтмэн
боевик, криминал, фэнтези
1997, США/Канада
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