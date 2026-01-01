Шэйн Бролли

Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо

Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)

До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР

РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?

«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно

Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом

«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?

После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома

«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»

В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка