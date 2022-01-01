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Брайан Стил
Брайан Стил
Brian Steele
О персоне
Фильмография
Брайан Стил
Brian Steele
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Дата рождения
10 октября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Милфорд, Мичиган, США
Рост
201 см
Биография Брайана Стила
Родился 10 октября 1956 года. Милфорд, Мичиган, США.
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Фильмография Брайана Стила
Существует
ужасы
2014, США
5.0
Дилан Дог: Хроники вампиров
мистика, триллер, ужасы
2009, США
6.0
Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы
2008, США
7.0
Другой мир II: Эволюция
драма, боевик, сказка, ужасы
2006, США
7.0
Девушка из воды
сказка, триллер, драма, мистика
2006, США
5.0
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