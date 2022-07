1 The Crawl Marco Beltrami 0:52

2 Ol' Timey Music Marco Beltrami 4:58

3 William Captured Marco Beltrami 0:55

4 Previously... Marco Beltrami 2:19

5 Safehouse 2 Crypt Marco Beltrami 4:13

6 Stay Marco Beltrami 0:56

7 Corvin's Cruisin' Crypt Marco Beltrami 3:12

8 Morgue Medalllion Marco Beltrami 2:43

9 Mike to Tavern Marco Beltrami 1:30

10 Mikey Doesn't Like It Marco Beltrami 3:13

11 Cue de Cilantro Marco Beltrami 2:15

12 Truckin' Marco Beltrami 2:38

13 Marcus Trumpped Marco Beltrami 0:19

14 Marcus Hits Szooze Marco Beltrami 0:50

15 Beware of Dog Marco Beltrami 3:54

16 Shot Glass Marco Beltrami 1:54

17 Family Values Marco Beltrami 4:30

18 Marcus Taps Tannis Marco Beltrami 2:09

19 Patricide Marco Beltrami 4:16

20 Alexander Can Help Marco Beltrami 1:03

21 He Is My Sonshine Marco Beltrami 1:31

22 Heli-Ride Marco Beltrami 3:37

23 William's Castle Marco Beltrami 2:54

24 Selene, Willie & Marcus Marco Beltrami 3:37

25 Trying To Kill Will Marco Beltrami 0:59

26 Kill Will 2 Marco Beltrami 2:10

27 Marcus Trumpped Again Marco Beltrami 1:34

28 The Future Marco Beltrami 2:35

29 Something I Could Never Have Flyleaf 4:58