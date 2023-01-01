Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Другой мир II: Эволюция Другой мир II: Эволюция
Киноафиша Фильмы Другой мир II: Эволюция Другой мир II: Эволюция, 2006: актеры и роли
Underworld: Evolution Другой мир II: Эволюция 2006 / США
7.0 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Другой мир II: Эволюция, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лен Уайзман Лен Уайзман Len Wiseman
В ролях
Кейт Бекинсейл Кейт Бекинсейл Kate Beckinsale Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Шэйн Бролли Shane Brolly Майкл Шин Майкл Шин Michael Sheen Тони Керран Тони Керран Tony Curran Зита Горог Zita Görög Стивен Макинтош Стивен Макинтош Steven Mackintosh Брайан Стил Брайан Стил Brian Steele Шон Роджерсон Шон Роджерсон Sean Rogerson Дерек Джекоби Дерек Джекоби Derek Jacobi Скотт Спидмэн Скотт Спидмэн Scott Speedman
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Related video
Люди в бешенстве: внучка Долиной оказалась в центре некрасивого скандала
«Ком в горле»: Лазарев обнародовал трогательное фото с новорожденным сыном
Цензоры запретили: настоящий финал «Экипажа» был слишком мрачным
Итальянец развелся с женой после 77 лет брака: обомлеете, узнав причину
Скрывала лицо: раскрыты тревожные подробности возвращения Пугачевой
Похожи как две капли воды: вот кто должен был играть в фильме «Летят журавли» вместо Самойловой
Режиссер был в бешенстве: как Яковлева потеряла главную роль в любимом советском фильме
Бывшие пишут постоянно: женщин с этими именами невозможно забыть после расставания
Тутберидзе тошно от одного упоминания Загитовой: тренер объяснила почему
Кому на Руси жить хорошо: известный продюсер озвучил баснословные гонорары звезд
Тест: есть ли у вас 6 чувство?
Снялась в «клубничке» и вскружила головы даже иностранцам: почему советская актриса пропала с экранов
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше