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Фильмография
Шон Роджерсон
Sean Rogerson
Киноафиша
Персоны
Шон Роджерсон
Шон Роджерсон
Sean Rogerson
Дата рождения
30 сентября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Биография Шона Роджерсона
Родился 30 сентября 1977 года. Шервуд-Парк, Канада.
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Популярные фильмы
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Убежище
(2008)
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Другой мир II: Эволюция
(2006)
Фильмография Шона Роджерсона
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Оно. Дом зла
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2017, Канада
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12 раундов: Перезагрузка
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2013, США
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Искатели могил 2
Grave Encounters 2
ужасы
2012, Канада / США
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7.5
Посредник Кейт
драма
2011, США
6.8
Искатели могил
Grave Encounters
ужасы
2011, Канада
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