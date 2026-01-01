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Александер Деламер Alexander Delamere
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Александер Деламер

Alexander Delamere

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Фантастический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

28 дней спустя 7.5
28 дней спустя (2002)

Фильмография Александер Деламер

Жанр
Год
28 дней спустя 7.5
28 дней спустя 28 Days Later...
фантастика, драма 2002, Великобритания
Рецензия
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