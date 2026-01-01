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Александер Деламер
Alexander Delamere
Киноафиша
Персоны
Александер Деламер
Александер Деламер
Alexander Delamere
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
28 дней спустя
(2002)
Фильмография Александер Деламер
Жанр
Все
Драма
Фантастика
Год
Все
2002
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.5
28 дней спустя
28 Days Later...
фантастика, драма
2002, Великобритания
Рецензия
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