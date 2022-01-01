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28 дней спустя
28 дней спустя, 2002: актеры и роли
28 Days Later...
28 дней спустя
2002 / Великобритания
7.3
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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28 дней спустя, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл
Danny Boyle
В ролях
Киллиан Мерфи
Cillian Murphy
Наоми Харрис
Naomie Harris
Ноа Хантли
Noah Huntley
Кристофер Данн
Christopher Dunn
Эмма Хичинг
Александер Деламер
Alexander Delamere
Ким МакГэррити
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Меган Бернс
Юкка Хилтунен
Jukka Hiltunen
Дэвид Шнайдер
David Schneider
Джастин Хэкни
Стюарт МакКуорри
Stuart McQuarrie
Кристофер Экклстон
Christopher Eccleston
Марвин Кэмпбелл
Marvin Campbell
Терри Джон
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