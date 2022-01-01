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28 дней спустя 28 дней спустя
Киноафиша Фильмы 28 дней спустя 28 дней спустя, 2002: актеры и роли
28 Days Later... 28 дней спустя 2002 / Великобритания
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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28 дней спустя, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл Дэнни Бойл Danny Boyle
В ролях
Киллиан Мерфи Киллиан Мерфи Cillian Murphy Наоми Харрис Наоми Харрис Naomie Harris Ноа Хантли Ноа Хантли Noah Huntley Кристофер Данн Christopher Dunn Эмма Хичинг Александер Деламер Alexander Delamere Ким МакГэррити Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Меган Бернс Юкка Хилтунен Jukka Hiltunen Дэвид Шнайдер David Schneider Джастин Хэкни Стюарт МакКуорри Stuart McQuarrie Кристофер Экклстон Кристофер Экклстон Christopher Eccleston Марвин Кэмпбелл Marvin Campbell Терри Джон
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