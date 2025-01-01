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Майкл Бин
Michael Biehn
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Персоны
Майкл Бин
Майкл Бин
Michael Biehn
Дата рождения
31 июля 1956
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Эннистон, Алабама, США
Популярные фильмы
8.3
Чужие
(1986)
8.3
Aliens Expanded
(2024)
8.2
Терминатор
(1984)
Фильмография Майкл Бин
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Документальный
Драма
Исторический
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Приключения
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1984
Все
24
Фильмы
24
Актер
24
8.1
Хищник: Убийца убийц
Predator: Killer of Killers
фантастика, боевик, анимация
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.3
Хищник. Дожить до рассвета
The Red
триллер, ужасы
2024, Австралия / США
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8.3
Aliens Expanded
Aliens Expanded
документальный
2024, США
3.3
Заклятье: дитя Молоха
Red Handed
триллер
2019, США
Смотреть трейлер
4.4
Она восстает
She Rises
ужасы
2016, США
2.9
Девушка
The Girl
фантастика, триллер
2014, США
4
Спрятанный в лесу
Hidden in the Woods
триллер
2014, США
6
Разделитель
The Divide
триллер, боевик, фантастика, драма
2011, Германия
Смотреть трейлер
6.9
Прокол
Puncture
драма
2011, США
Смотреть трейлер
4.9
Псих:9
Psych:9
ужасы, триллер
2010, США / Великобритания
5.1
Злоумышленник 2
Bereavement
ужасы, триллер, криминал
2010, США
Смотреть трейлер
4.4
Улицы крови
Streets of Blood
боевик, криминал, драма
2009, США
5.4
Спасение Грэйс Б. Джонс
Saving Grace B. Jones
драма, триллер
2009, США
7.2
Планета страха
Planet Terror
ужасы, фантастика, боевик, комедия
2007, США
Рецензия
6.8
Крэйзи
Havoc
мелодрама, драма, криминал
2005, США / Германия
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5.2
Останавливающие время
Clockstoppers
боевик, приключения, комедия
2002, США
7.9
Скала
The Rock
боевик, приключения
1996, США
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7.7
Тумстоун: Легенда дикого запада
Tombstone
боевик, мелодрама, драма, исторический
1993, США
6.2
К2: Предельная высота
K2
приключения, драма, спорт
1991, Япония / Великобритания / США
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8.1
Бездна
The Abyss
приключения, триллер, боевик, фантастика
1989, США
5.9
Седьмое знамение
The Seventh Sign
триллер, драма, фэнтези
1988, США
6.1
Неистовство
Rampage
драма, триллер
1987, США
8.3
Чужие
Aliens
триллер, ужасы, боевик, фантастика
1986, США / Великобритания
Смотреть трейлер
8.2
Терминатор
The Terminator
триллер, фантастика, боевик
1984, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Новости о Майкл Бин
Кенгуру-зомби терроризирует австралийский городок в трейлере хоррора «Хищник. Дожить до рассвета»
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