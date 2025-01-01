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Майкл Бин
Майкл Бин Michael Biehn
Киноафиша Персоны Майкл Бин

Майкл Бин

Michael Biehn

Дата рождения
31 июля 1956
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Эннистон, Алабама, США

Популярные фильмы

Чужие 8.3
Чужие (1986)
Aliens Expanded 8.3
Aliens Expanded (2024)
Терминатор 8.2
Терминатор (1984)

Фильмография Майкл Бин

Жанр
Год
Все 24 Фильмы 24 Актер 24
Хищник: Убийца убийц 8.1
Хищник: Убийца убийц Predator: Killer of Killers
фантастика, боевик, анимация 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Хищник. Дожить до рассвета 4.3
Хищник. Дожить до рассвета The Red
триллер, ужасы 2024, Австралия / США
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Aliens Expanded 8.3
Aliens Expanded Aliens Expanded
документальный 2024, США
Заклятье: дитя Молоха 3.3
Заклятье: дитя Молоха Red Handed
триллер 2019, США
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Она восстает 4.4
Она восстает She Rises
ужасы 2016, США
Девушка 2.9
Девушка The Girl
фантастика, триллер 2014, США
Спрятанный в лесу 4
Спрятанный в лесу Hidden in the Woods
триллер 2014, США
Разделитель 6
Разделитель The Divide
триллер, боевик, фантастика, драма 2011, Германия
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Прокол 6.9
Прокол Puncture
драма 2011, США
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Псих:9 4.9
Псих:9 Psych:9
ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
Злоумышленник 2 5.1
Злоумышленник 2 Bereavement
ужасы, триллер, криминал 2010, США
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Улицы крови 4.4
Улицы крови Streets of Blood
боевик, криминал, драма 2009, США
Спасение Грэйс Б. Джонс 5.4
Спасение Грэйс Б. Джонс Saving Grace B. Jones
драма, триллер 2009, США
Планета страха 7.2
Планета страха Planet Terror
ужасы, фантастика, боевик, комедия 2007, США
Рецензия
Крэйзи 6.8
Крэйзи Havoc
мелодрама, драма, криминал 2005, США / Германия
Останавливающие время 5.2
Останавливающие время Clockstoppers
боевик, приключения, комедия 2002, США
Скала 7.9
Скала The Rock
боевик, приключения 1996, США
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Тумстоун: Легенда дикого запада 7.7
Тумстоун: Легенда дикого запада Tombstone
боевик, мелодрама, драма, исторический 1993, США
К2: Предельная высота 6.2
К2: Предельная высота K2
приключения, драма, спорт 1991, Япония / Великобритания / США
Бездна 8.1
Бездна The Abyss
приключения, триллер, боевик, фантастика 1989, США
Седьмое знамение 5.9
Седьмое знамение The Seventh Sign
триллер, драма, фэнтези 1988, США
Неистовство 6.1
Неистовство Rampage
драма, триллер 1987, США
Чужие 8.3
Чужие Aliens
триллер, ужасы, боевик, фантастика 1986, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Терминатор 8.2
Терминатор The Terminator
триллер, фантастика, боевик 1984, Великобритания / США
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Новости о Майкл Бин
Кенгуру-зомби терроризирует австралийский городок в трейлере хоррора «Хищник. Дожить до рассвета»
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