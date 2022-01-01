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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Чужие
Чужие, 1986: актеры и роли
Aliens
Чужие
1986 / США / Великобритания
Трейлер
8.1
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Чужие, 1986: актеры и роли
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Режиссер
Джеймс Кэмерон
James Cameron
В ролях
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Кэрри Хенн
Carrie Henn
Майкл Бьен
Билл Пэкстон
Bill Paxton
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