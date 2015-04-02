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Красавица и чудовище
Отзывы о мультфильме «Красавица и чудовище»
Beauty and the Beast
Красавица и чудовище
1991 / США
Трейлер
8.4
Оцените
70
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Ну как???
Кто-нибудь ходил уже в 3D?
(сегодня премьера была)
Если да, то в какой кинотеатр?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Зенон
2 апреля 2015, 12:51
Никому не рекомендую тратить время на этот фильм. Весьма занудный, тусклые попытки главной героини разрядить атмосферу унылого прозябания утонули в прозаике ж.. И мужественность Касселя (всегда притягательная) в данном случае усугубила ситуацию простейшими (так и быть, не скажу низменными) физиологическими порывами. О любви здесь вообще речи нет, первая жена благодарит за познание "вечной любви", а мы-то знаем,что будет вторая и она центральная , это вызывает, уж простите, сакастический смешок у большей части публики и сочувственную жалость у меньшей. Сам принц-чудовище вовсе ни в кого не влюблен, но понимаете позывы плоти здорового самца: "Ты все равно останешься со мной!" - кричит он Белль(действительно, когда ещё кто-нибудь сюда забредет, и красавица-некрасавица все равно, честно говоря, ну боится человек остаться никому ненужным). А Белль склонна к деревенской жизни, ее скорее возбуждает, а не пугает стасть принца к охоте (в отличие от предыдущей вегетарианки). И в этом тоже больше плотского, нет места для человеческих отношений, мы как будто не чудовище желаем возвратить в человеческий облик, а сами вместе с героями нисходим в животное состояние: не любовь, но сексуальное удовлетворение, не семейные ценности, но забота самки о потомстве, у самца - о продолжении рода. Просматривается эта нисходящая линия в состоянии удушья, и кажется гибнет, гибнет вера в чудеса, в перерождение человека (грубого животного, насильника в раскаявшегося прекрасного принца, о чем изначально и была задумана история в глубинах фольклора; в данном случае история наоборот о человеке - женщине, обращенной в животное, в самку, насильственно втянутую в сети половых утех(куда всегда приятно углубляться, но ведь весь вопрос в том как), ничего человечесеого в ней не ценится, оно лишнее, его ликвидирует за не надобностью предыдущаая самка чудовища, а само чудовище после воплощения в человека своих привычек не меняло). Качественная компьютерная графика веры в чудеса не прибавила, волшебство было, непременно, но сказочности нет. Песики могли бы оживить болотную тишьи затхлость мм замка, но их вынудили весь фильм прятаться под кроватью, охотничьих собак! защитников ! хаха. Не сбылось, провисло заявление главной героини, что они, смешные песики, станут ее лучшими друзьями. В этой версии сказки все не сбылось. И могла бы я пессимистично рассуждать о том, что высокие технологии убили душу, красоту, волшебство и тд...(ведь помните, сколько чудесного было в мультах и фильмах ч.б.?), однако! Однако есть ещё на свете Уэс Андерсен! Дичь, конечно, но во всполохах жизни неведомо какого класса современности, достоинством и честью обслуживающего персонала высокого класса (о, не морщитесь поспешно, ведь у учителя, преподаватели, врачи, переводчики, архитекторы ныне тоже рассматриваются как обслуга властьдержащмх и др. потребителей- ах, это всеядное потребление! Фи, скорее) вырастают подлинные "небоскребы" чудесных преображений, если уж у вас до них такая охота, хех
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
кого, интересно, играет Э.Норьега? опять разбойника?
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
18 февраля 2016, 09:40
Прикольно, здесь герой тоже вроде как тонет и потом воскресает и весь такой жених, только не синенькое волшебство, как в случае с Крузом, а розовенькое вроде. Но эффект примерно такой же.
Странное кино, видно, что люди старались, а не греет совершенно.
Вот к любви как раз претензий нет, она, как известно, зла и рандомна. Любовь как раз фильм украсила. Э. Норьега тоже ✊ . Интересно, а фразу "открой глаза" они специально вставили? прям эмоции накатили...
18 февраля 2016, 09:40
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Кто-нибудь ходил уже в 3D?
(сегодня премьера была)
Если да, то в какой кинотеатр?
Странное кино, видно, что люди старались, а не греет совершенно.
Вот к любви как раз претензий нет, она, как известно, зла и рандомна. Любовь как раз фильм украсила. Э. Норьега тоже ✊ . Интересно, а фразу "открой глаза" они специально вставили? прям эмоции накатили...
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