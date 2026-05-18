«Бумажный тигр»: Рецензия Киноафиши

«Бумажный тигр» Джеймса Грэя рассказывает историю двух братьев, сыгранных Адамом Драйвером и Майлзом Теллером, которые в погоне за американской мечтой ввязываются в разборки с русской мафией в Нью-Йорке конца 80-х. Фильм, который открывается эпиграфом из «Агамемнона» Эсхила, продолжает каннский тренд о том, что главным богатством является семья. Кинокритик Карен Аванесян делится первыми впечатлениями с Каннской премьеры криминальной драмы, которая уже куплена в российский прокат.

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля Джеймс Грэй представил «Бумажного тигра» — фильм, который возвращает режиссера в ту точку, откуда начался его путь в кино. После космоса в «К звездам», амазонских экспедиций «Затерянного города Z» и автобиографической истории взросления во «Время Армагеддона» Грэй снимает криминальную драму, вновь заступая на территорию тем семьи и преступности, которыми он сделал себе имя. Американский режиссер штурмует каннский конкурс в шестой раз, и после премьеры «Бумажный тигр» был встречен 10-минутной овацией и вошел в число фаворитов в рейтинге кинопрессы.

«Бумажный тигр» переносит зрителя в Куинс, Нью-Йорк 1980-х. Состоятельный бизнесмен и бывший коп Гэри (Адам Драйвер) предлагает младшему брату Ирвину (Майлз Теллер), талантливому инженеру из рабочего класса, начать совместный бизнес. Этот проект по развитию водной инфраструктуры Куинса связан с русскими эмигрантами. Он сулит быстрые деньги, необходимые Ирвину, чтобы обеспечить достойное будущее жене Хестер (Скарлетт Йоханссон) и детям. Во время ночной вылазки на канал с детьми Ирвина берет на заметку русская мафия, которая требует суровую компенсацию за «доставленную тревогу». Влиятельный Гэри пытается активизировать свои связи, чтобы решить проблему. Он заверяет Ирвина, что, как и любая мафия Нью-Йорка, мигранты из Советского Союза – просто «бумажные тигры»: они выглядят опасно, но пойдут на сделку, ведь в Нью-Йорке все идут на сделку и уважают правила.

Как и большинство фильмов, которые начинаются с «предложения, от которого невозможно отказаться», «Бумажный тигр» показывает героев в погоне за американской мечтой с низкой вероятностью счастливого конца. Два брата очень близки, но живут в разных Америках: нувориш Гэри разводится с женой, носит модные костюмы и водит очень дорогие машины. На него с восторгом смотрят его племянники — дети Ирвина, жизнь которых воплощает реалии рабочего класса Америки. Ирвин — талантливый инженер, он любит жену и детей, которым пытается дать хорошее образование и отправить в престижную школу. Грэй с социологической точностью воспроизводит реальность классовых противоречий в рамках одной семьи, показывая, как каждый из братьев обрел свой путь. Один опирается на ресурсы, наработанные за годы службы в полиции. Другой тщетно, но честно пытается обеспечить благополучие для близких через свои образование и профессию.

Фокусируясь на истории двух главных героев, «Бумажный тигр» продолжает сквозную линию в фильмографии Грэя. Режиссер уже исследовал эту болезненную братскую связь в культовом дебюте «Маленькая Одесса», действие которого разворачивалось в Бруклине и тоже рассказывало о еврейской мафии из Советского Союза. Мотив лояльности семье, превращающейся в ловушку, был доведен до предела в «Хозяевах ночи», где герои Марка Уолберга и Хоакина Феникса были разведены по разные стороны закона. В «Бумажном тигре» эта тема получает, пожалуй, наиболее яркое воплощение. В братстве нет «сентиментальной ценности» — это связь, которая спасает и губит одновременно. Семья у Грэя вновь оказывается местом, где человек находит моральную опору, и там же получает удар, от которого невозможно увернуться. Герои фильма могут сколько угодно мечтать о свободе, но самые прочные цепи здесь накладываются кровным родством.

«Бумажный тигр» следует традициям реализма в гангстерском кино. Фильм стилистически далек от «Крестного отца» Копполы или «Лица со шрамом» Де Пальмы, в которых главные герои обладали заразительной харизмой, а криминальный мир манил своей привлекательностью. Грэй снимает реалистичное кино, которое построено скорее по минималистичным канонам «Злых улиц» Скорсезе, поставивших во главу угла сложную моральную дилемму: как выжить в обществе, которое заставляет тебя защищать себя, взяв в руки оружие. Режиссер лишает криминальный мир привычного киношного обаяния — эффектных разборок, героического саморазрушения и крутых парней с пушками, но именно в этом заключена сила картины. «Бумажный тигр» необыкновенно точен в том, как мало оружия, денег и крови показано на экране. Атрибуты криминального жанра предельно сведены к минимуму, а эстетика фильма намеренно приземлена в своей обыденности. Насилие не может освободить главных персонажей, придать им значительности или превратить в легенду. Оно лишь еще раз подчеркивает, насколько безальтернативен путь, по которому они идут.

Стилистической особенностью фильма является то, что Грэй не нагнетает напряжение привычными для жанра методами. Вместо этого сюжет постепенно сжимает пространство вокруг героев, которые так по-разному реагируют на происходящее. Контрастные образы двух братьев тонко воплощены актерским дуэтом Адама Драйвера и Майлза Теллера. Драйвер играет человека, который привык продавать собственную уверенность другим — будь то члены семьи или бизнес-партнеры. За любовью к брату и харизмой бывшего полицейского, который отошел от дел и хочет честно вести дела, постепенно проступает образ человека, который верит в свою способность договориться с любым злом.

Ему жестко противопоставлен Ирвин — Майлз Теллер создает портрет уязвимого семейного человека. Ему не нужна большая игра, но он вынужден ввязаться в нее ради будущего детей. Вместе Драйвер и Теллер создают редкий для современного американского кино дуэт, и их сцены вдвоем — эмоциональный центр картины. Не остается в тени и героиня Скарлетт Йоханссон, которая, будучи эмоционально вовлеченной в обрушившиеся на семью проблемы, тихо переживает собственную трагедию. Грэй точно изображает патриархальную американскую семью 80-х, но даже в этих условиях он дает женскому персонажу собственный голос и личную драму.

Финал замыкает фильм на его первых строках. Эпиграф из «Агамемнона» Эсхила, которым открывается «Бумажный тигр», гласит: «Богатств несметных не нужно нам. Нужды бы не знать и сберечь без бед достаток скромный, покой душевный». В фильме эти слова звучат как предупреждение, которое герои не способны услышать. Ведь самым главным хищником в итоге становится не тигр мафиозных структур, а мечта о богатстве, в которую кто-то слишком сильно поверил.