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Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Johnny Knoxville
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Джонни Ноксвилл
Johnny Knoxville
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Дата рождения
11 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Биография Джонни Ноксвилл
Родился 11 марта 1971 года, Ноксвилл, Теннесси, США
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Фильмография Джонни Ноксвилл
Чудаки навсегда
боевик, комедия, документальный
2022, США
7.0
Мейнстрим
драма
2020, США
5.0
Мы призываем тьму
ужасы, триллер, комедия
2020, США
4.0
Роковая связь
боевик, триллер, криминал
2019, США
6.0
Точка отрыва
комедия
2018, США
5.0
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия
2016, США / Китай / Гонконг
7.0
Элвис и Никсон
исторический, комедия
2016, США
6.0
Несносный дед .5
комедия
2014, США
6.0
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«Чудаки навсегда» опередили в американском прокате блокбастер «Падение Луны»
Тем временем «Человек-паук: Нет пути домой» все еще входит в топ-3 по уровню недельных сборов.
Написать
7 февраля 2022 12:27
«Чудаки навсегда» получили «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Новая часть может похвастать самым высоким рейтингом среди всех фильмов франшизы.
Написать
3 февраля 2022 15:30
Джонни Ноксвилл допускает, что четвертая часть «Чудаков» не станет последней
Потенциальный сиквел может быть запущен, если у создателей франшизы будет желание.
Написать
14 января 2022 16:56
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