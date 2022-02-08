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Майкл Джексон
Майкл Джексон
Michael Jackson
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Дата рождения
29 августа 1958
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
25 июня 2009
Карьера
Актер, Композитор
Биография Майкла Джексона
Родился 29 августа 1958 года.
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Фильмография Майкла Джексона
Покидая Неверленд
документальный
2019, США
7.0
Плохой 25
документальный, мюзикл
2012, США
8.0
Майкл Джексон: Вот и все
документальный, мюзикл
2009, США
8.0
Люди в черном 2
комедия, фантастика
2002, США
7.0
Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке
мелодрама, документальный
1997, США
9.0
Призраки
мюзикл, короткометражный, ужасы
1997, США
7.0
Концерт Майкла Джексона в Бухаресте
мюзикл
1992, Румыния
8.0
Лунная походка
триллер, боевик, мюзикл, криминал, фантастика
1988, США
6.0
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