Содержание:

Жан Рено — Фильмы

- Голливудские проекты с участием Жана Рено

- Жан Рено — «Пришельцы»

- «Невезучие» — Жан Рено

Жан Рено — Личная жизнь

Французский актер Жан Рено родился 20 июля 1948 года в Касабланке. У актера испанские корни, и при рождении его назвали Хуан Морено-и-Эррера Хименес. В 1960 году его семья перебралась в Европу, обосновавшись во Франции, так как они были вынуждены бежать от режима генерала Франко из Андалуссии в Марокко.

Чтобы стать гражданином Франции, Рено пошел в местную армию. С 1970 года он стал обучаться актерскому мастерству и заниматься в студии Рене Симона. Спустя четыре года состоялся его театральный дебют в Ecce Homo.

Жан Рено — Фильмы

Первое появление Жана Рено в кино состоялось в 1978 году в ленте «Гипотеза украденной картины». В течение нескольких последующих за этим лет актер снимается в небольших ролях, однако так и остается неизвестным. Ситуация изменилась в 1981 году, когда Жан Рено снялся у тогда еще начинающего режиссера Люка Бессона в фильме «Предпоследний». Затем последовала роль в картине «Последняя битва» у него же. Однако, можно сказать, что серьезная карьера Рено началась в 1985 году, когда он сыграл главную роль в «Подземке» Бессона. С тех пор актер стал играть практически в каждом его новом фильме.

Жана Рено можно увидеть у Люка Бессона в картинах «Голубая бездна», «Никита» и «Леон». После участия в последней, где также сыграла юная Натали Портман и уже известный на тот момент Гэри Олдман, Жан Рено попал под прицел Голливуда.

Среди прочих известных проектов с участием Жана Рено можно выделить такие, как «Васаби», «Корсиканец», «Империя волков», «Тигр и снег», «Розовая пантера», «Отпетые мошенники», «Замкнутый круг» и многие другие.

Голливудские проекты с участием Жана Рено

Хотя по большей части Жан Рено играет во французских фильмах, его также можно увидеть и в ряде американских проектов. Так, например, он снялся в ленте «Годзилла» Роланда Эммериха, которая вышла в 1998 году. Затем он сыграл в картине «Ронин» с Робертом де Ниро. Также Жана Рено можно увидеть в фильме «Код да Винчи» с Томом Хэнксом и в ленте «Я, Алекс Кросс» с Мэттью Фоксом.

Жан Рено — «Пришельцы»

В 1993 году на экраны выходит комедийная картина «Пришельцы» с участием Жана Рено и Кристиана Клавье. В центре сюжета оказывается Граф Годфруа де Монмирай, который вместе со своим верным слугой по случайности попадает в 90-е годы. Там он встречает девушку как две капли воды похожую на его невесту. Фильм имел большой успех во Франции и в мире, поэтому затем получил несколько сиквелов. Последний на данный момент вышел в прокат в 2016 году.

«Невезучие» — Жан Рено

Одним из самых известных фильмов в карьере актера является комедия «Невезучие». Именно она подарила миру замечательный дуэт «Жан Рено — Депардье». В центре сюжета двое сокамерников, которые думают, как сбежать из тюрьмы и совершить собственное правосудие. Однако на их пути то и дело случаются различные неудачи.

Жан Рено — Личная жизнь

Жан Рено трижды был женат. После расставания с первой женой он начал встречаться с польской моделью Натальей Дышкевич, а в 2006 году женился на румынской актрисе и модели Софии Борука. У Рено четверо детей от первого и второго браков.