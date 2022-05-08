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Жан Рено

Jean Reno
Жан Рено
Жан Рено Jean Reno
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Дата рождения
30 июля 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Жана Рено

Содержание:

Жан Рено — Фильмы
 - Голливудские проекты с участием Жана Рено
 - Жан Рено — «Пришельцы»
 - «Невезучие» — Жан Рено
Жан Рено — Личная жизнь

Французский актер Жан Рено родился 20 июля 1948 года в Касабланке. У актера испанские корни, и при рождении его назвали Хуан Морено-и-Эррера Хименес. В 1960 году его семья перебралась в Европу, обосновавшись во Франции, так как они были вынуждены бежать от режима генерала Франко из Андалуссии в Марокко.

Чтобы стать гражданином Франции, Рено пошел в местную армию. С 1970 года он стал обучаться актерскому мастерству и заниматься в студии Рене Симона. Спустя четыре года состоялся его театральный дебют в Ecce Homo.

Жан Рено — Фильмы

Первое появление Жана Рено в кино состоялось в 1978 году в ленте «Гипотеза украденной картины». В течение нескольких последующих за этим лет актер снимается в небольших ролях, однако так и остается неизвестным. Ситуация изменилась в 1981 году, когда Жан Рено снялся у тогда еще начинающего режиссера Люка Бессона в фильме «Предпоследний». Затем последовала роль в картине «Последняя битва» у него же. Однако, можно сказать, что серьезная карьера Рено началась в 1985 году, когда он сыграл главную роль в «Подземке» Бессона. С тех пор актер стал играть практически в каждом его новом фильме.

Жана Рено можно увидеть у Люка Бессона в картинах «Голубая бездна», «Никита» и «Леон». После участия в последней, где также сыграла юная Натали Портман и уже известный на тот момент Гэри Олдман, Жан Рено попал под прицел Голливуда.

Среди прочих известных проектов с участием Жана Рено можно выделить такие, как «Васаби», «Корсиканец», «Империя волков», «Тигр и снег», «Розовая пантера», «Отпетые мошенники», «Замкнутый круг» и многие другие.

Голливудские проекты с участием Жана Рено

Хотя по большей части Жан Рено играет во французских фильмах, его также можно увидеть и в ряде американских проектов. Так, например, он снялся в ленте «Годзилла» Роланда Эммериха, которая вышла в 1998 году. Затем он сыграл в картине «Ронин» с Робертом де Ниро. Также Жана Рено можно увидеть в фильме «Код да Винчи» с Томом Хэнксом и в ленте «Я, Алекс Кросс» с Мэттью Фоксом.

Жан Рено — «Пришельцы»

В 1993 году на экраны выходит комедийная картина «Пришельцы» с участием Жана Рено и Кристиана Клавье. В центре сюжета оказывается Граф Годфруа де Монмирай, который вместе со своим верным слугой по случайности попадает в 90-е годы. Там он встречает девушку как две капли воды похожую на его невесту. Фильм имел большой успех во Франции и в мире, поэтому затем получил несколько сиквелов. Последний на данный момент вышел в прокат в 2016 году.

«Невезучие» — Жан Рено

Одним из самых известных фильмов в карьере актера является комедия «Невезучие». Именно она подарила миру замечательный дуэт «Жан Рено — Депардье». В центре сюжета двое сокамерников, которые думают, как сбежать из тюрьмы и совершить собственное правосудие. Однако на их пути то и дело случаются различные неудачи.

Жан Рено — Личная жизнь

Жан Рено трижды был женат. После расставания с первой женой он начал встречаться с польской моделью Натальей Дышкевич, а в 2006 году женился на румынской актрисе и модели Софии Борука. У Рено четверо детей от первого и второго браков.

Интересные факты о Жане Рено

- В свое время Жан Рено отказался от роли агента Смита в трилогии «Матрица» Вачовски, так как предпочел ей «Годзиллу».

- Жан Рено является обладателем нескольких государственных наград, в числе которых кавалер ордена Почетного легиона и офицер ордена Искусств и Литературы.

- В 2009 году Жан Рено заработал около 2 миллионов евро за свою работу.

- У Жана Рено в собственности три дома: в Лос-Анджелесе, Париже и Малайзии.

- Жан Рено является большим поклонником Элвиса Пресли.

- Жан Рено — ярый футбольный фанат. Он болеет за миланский клуб Интер.

Фильмография Жана Рено
Бронкс
Бронкс
боевик, криминал, триллер 2020, Франция
6.0
Последний день Земли
Последний день Земли
фантастика 2020, Франция
6.0
Малышка с характером
Малышка с характером
боевик, триллер 2020, США
4.0
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь
боевик, триллер 2019, Франция / Украина / Бельгия
5.0
4 канистры
4 канистры
драма, комедия 2019, Испания
5.0
В ожидании Ани
В ожидании Ани
драма, военный 2019, Великобритания
5.0
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
документальный 2018, Германия
6.0
Семейное ограбление
Семейное ограбление
комедия 2017, Франция
5.0
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