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Генри Черни

Henry Czerny
Генри Черни
Генри Черни Henry Czerny
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Дата рождения
8 февраля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Рост
177 см
Биография Генри Черни

Родился 8 февраля 1959 года. Торонто, Онтарио, Канада.

Фильмография Генри Черни
Миссия невыполнима 8
Миссия невыполнима 8
боевик 2023, США
0.0
Я иду искать
Я иду искать
ужасы, триллер, детектив 2019, США
7.0
Помнить
Помнить
триллер 2015, Канада
6.0
Молитвы за Бобби
Молитвы за Бобби
биография, драма, мелодрама 2009, США
8.0
Ледяной ветер
Ледяной ветер
драма 1997, США
7.0
Прямая и явная угроза
Прямая и явная угроза
боевик, криминал 1994, США
6.0
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В «Миссии: невыполнима 7» во франшизу вернется агент Юджин Киттридж Первый взгляд на Генри Черни из самого первого фильма.
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5 марта 2021 14:34
Видео: Том Круз прокатился на крыше поезда для съемок «Миссия невыполнима 7» Производство сейчас проходит в Норвегии. 
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5 октября 2020 10:56
Том Круз вернется в Норвегию ради съемок «Миссия невыполнима 7» Актер уже обсудил перспективы производства ленты с правительством страны. 
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22 июля 2020 14:06
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