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Генри Черни
Генри Черни
Henry Czerny
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Генри Черни
Henry Czerny
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Дата рождения
8 февраля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Рост
177 см
Биография Генри Черни
Родился 8 февраля 1959 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Генри Черни
Миссия невыполнима 8
боевик
2023, США
0.0
Я иду искать
ужасы, триллер, детектив
2019, США
7.0
Помнить
триллер
2015, Канада
6.0
Молитвы за Бобби
биография, драма, мелодрама
2009, США
8.0
Ледяной ветер
драма
1997, США
7.0
Прямая и явная угроза
боевик, криминал
1994, США
6.0
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В «Миссии: невыполнима 7» во франшизу вернется агент Юджин Киттридж
Первый взгляд на Генри Черни из самого первого фильма.
Написать
5 марта 2021 14:34
Видео: Том Круз прокатился на крыше поезда для съемок «Миссия невыполнима 7»
Производство сейчас проходит в Норвегии.
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5 октября 2020 10:56
Том Круз вернется в Норвегию ради съемок «Миссия невыполнима 7»
Актер уже обсудил перспективы производства ленты с правительством страны.
Написать
22 июля 2020 14:06
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