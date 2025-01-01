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Гринч
анимация
2018, США
7.0
Гринч: похититель Рождества
фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
6.0
Как Гринч украл Рождество!
анимация, комедия, семейный
1966, США
8.0
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