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Гринч: похититель Рождества
Гринч: похититель Рождества, 2000: актеры и роли
How the Grinch Stole Christmas
Гринч: похититель Рождества
2000 / США / Германия
6.6
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Гринч: похититель Рождества, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард
Ron Howard
В ролях
Джим Керри
Jim Carrey
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Кристин Барански
Christine Baranski
Билл Ирвин
Bill Irwin
Молли Шэннон
Molly Shannon
Клинт Хауард
Тейлор Момсен
Taylor Momsen
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Дэвид Костабайл
David Costabile
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