Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гринч: похититель Рождества Гринч: похититель Рождества
Киноафиша Фильмы Гринч: похититель Рождества Гринч: похититель Рождества, 2000: актеры и роли
How the Grinch Stole Christmas Гринч: похититель Рождества 2000 / США / Германия
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Гринч: похититель Рождества, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард Рон Ховард Ron Howard
В ролях
Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Джеффри Тэмбор Джеффри Тэмбор Jeffrey Tambor Кристин Барански Кристин Барански Christine Baranski Билл Ирвин Билл Ирвин Bill Irwin Молли Шэннон Molly Shannon Клинт Хауард Тейлор Момсен Тейлор Момсен Taylor Momsen Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Дэвид Костабайл Дэвид Костабайл David Costabile
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Девочка Нина и похитители пианино
Девочка Нина и похитители пианино
2023, Россия, детский, семейный, фантастика
Related video
Сложно не влюбиться: внук Льва Яшина вырос невероятным красавцем
Самая красивая разведчица СССР: обомлеете, увидев, как она изменилась после разоблачения
В СССР был свой сериал, но сейчас его не пересматривают даже в Сети: причина неожиданная
Шукшин не извинился за «Калину красную»: какое письмо прислали режиссеру воры в законе
Тест: выберите фото, а мы назовем самую странную черту вашей личности
У Кобзона есть два сына: попробуйте отличить внебрачного от родного
Совсем не похож на отца: как сейчас живет и выглядит сын Владимира Высоцкого
«Хуже некуда»: эту российскую актрису зря считали главной любимицей публики
Из звезды в продавщицы: главная инопланетянка СССР доживает своей век в нищете
Настоящие джентльмены: у мужчин с этими именами самые лучшие манеры
Джигурда с разбитым носом: Анисина получила лучший подарок на день рождения
Американец до мозга костей: единственный внук опорочил память о Магомаеве
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше