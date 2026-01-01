Оповещения от Киноафиши
Мелинда Стерлинг
Mindy Sterling
Мелинда Стерлинг
Мелинда Стерлинг
Mindy Sterling
Дата рождения
11 июля 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Патерсон, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Аватар: Легенда о Корре
(2012)
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
(1999)
7.4
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
(1997)
Фильмография Мелинда Стерлинг
Актриса
16
6.6
Бобби Моретти. Человек победивший себя
Bobcat Moretti
драма
2022, США
6
Всё о Нине
All About Nina
комедия, драма
2018, США
4.9
Тридцатилетние и одинокие
Brand New Old Love
комедия, драма, мелодрама
2018, США
4.3
Женатик с изъяном
Fixed
комедия
2017, США
4.8
Нубы
Noobz
комедия
2013, США
Смотреть трейлер
8.3
Аватар: Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези
2012, США
6.3
Скуби-Ду! Музыка вампира
Scooby-Doo! Music of the Vampire
приключения, анимация, комедия
2012, США
6.6
Скуби-Ду! Маска Голубого сокола
Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon
боевик, приключения, анимация
2012, США
5.2
Академия новых талантов
драма, комедия, музыка
2011, США
6.5
Тайна красной планеты 3D
Mars Needs Moms!
анимация, семейный
2011, США
Смотреть трейлер
4.3
Необыкновенное путешествие
Wieners
комедия, приключения
2008, США
6.6
Остин Пауэрс: Голдмембер
Austin Powers in Goldmember
боевик, мюзикл, приключения, комедия
2002, США
6.5
Гринч: похититель Рождества
How the Grinch Stole Christmas
фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
Смотреть трейлер
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
боевик, приключения, комедия
1999, США
6.6
Убийственные красотки
Drop Dead Gorgeous
комедия, мелодрама, триллер
1999, США
7.4
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
Austin Powers: International Man of Mystery
приключения, комедия
1997, Германия / США
