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Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Michael Ironside
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Майкл Айронсайд
Michael Ironside
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Дата рождения
12 февраля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Майкл Айронсайд
Родился 12 февраля 1950 года. Торонто, Канада.
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Фильмография Майкл Айронсайд
Присягнувшая тьме
ужасы, исторический
2018, Великобритания
3.0
Элемент
триллер
2016,
3.0
Ледяные солдаты
боевик, фантастика
2013, Канада
4.0
Приключения на Багамах
драма
2010, США
5.0
Прошивка
боевик, фантастика
2009, Канада / США
4.0
Наблюдение
триллер, драма
2008, США
7.0
Рикер
ужасы
2005, США
6.0
Машинист
мистика, драма, триллер
2004, Испания
7.0
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