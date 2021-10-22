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Дэвид Хэкл

David Hackl
Дэвид Хэкл
Дэвид Хэкл David Hackl
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Дата рождения
7 февраля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Торонто, Канада
Биография Дэвид Хэкл

Фильмография Дэвид Хэкл
Одинокий волк
Одинокий волк
боевик, триллер 2021, США
5.0
Дочь волка
Дочь волка
боевик, триллер 2019, Канада
4.0
Жизнь на грани
Жизнь на грани
боевик 2016, США
5.0
Гризли
Гризли
триллер, ужасы, боевик 2015, США / Канада
4.0
Гризли
Гризли
триллер, боевик 2013, США
5.0
Пила 5
Пила 5
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика 2008, США
7.0
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Появился трейлер боевика «Поминки» со Скоттом Иствудом, Мэлом Гибсоном и Фамке Янссен Съемки ленты пытались начать еще шесть лет назад.
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22 октября 2021 12:16
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