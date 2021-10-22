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Дэвид Хэкл
Дэвид Хэкл
David Hackl
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Дэвид Хэкл
David Hackl
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Дата рождения
7 февраля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Торонто, Канада
Биография Дэвид Хэкл
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Фильмография Дэвид Хэкл
Одинокий волк
боевик, триллер
2021, США
5.0
Дочь волка
боевик, триллер
2019, Канада
4.0
Жизнь на грани
боевик
2016, США
5.0
Гризли
триллер, ужасы, боевик
2015, США / Канада
4.0
Гризли
триллер, боевик
2013, США
5.0
Пила 5
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика
2008, США
7.0
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22 октября 2021 12:16
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