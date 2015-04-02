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Пила 5 Пила 5
Киноафиша Фильмы Пила 5 Отзывы о фильме «Пила 5»
Saw V Пила 5 2008 / США
7.1 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Пила 5»

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i_NFi_Ni_Ti_ 2 апреля 2015, 12:51
Блин, а я очень жду выхода пилы 5!!! Сегодня будет предпремьерный показ, я обязательно пойду! Перед этим постаралась возобновить картинку и пересмотреть заново все 4 пилы, но 2-ю и 4-ю так и не посмотрела, но все равно сеголня иду на 5-ю✊ . Это супер кинчик! Мой молодой чел не хотел сначала его смотреть, но после первой части ему тоже понравилось. В общем супер кинчик. Смотришь на одном дыхании✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
HitMaster 2 апреля 2015, 12:51
Очень жду этот фильм! Завтра в кино!

Раз на уровне четвертой части, то я очень рад!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
insy111 2 апреля 2015, 12:51
Объясните плиз что было в коробке которую пила завезал своей жене (ее показывакают вначале и потом ни слова) и почему детектива которому надели коробку куда текла вода не оставили шанса на выживание, ведь пила всегда дает шанс выжить? это тупо убийство получается
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
диман 2 апреля 2015, 12:51
Мне 5 понравилась,но чтобы ее понять,как уже неоднократно говорилось,нужно до этого видеть остальные 4.

Думаю что в 6 части свою роль сыграет Джил,она и положит всему конец,она и остановит Хоффмана.Она же знала чем занимался Джон и была против этого,что в коробке-остается только догадываться,но думаю что там,как раз то,что и положит конец всему начатому Джоном...

Ждем октября следующего года и узнаем обо всем...(всего будет 6 частей,так что не надо делать из фильма Санту-Барбару,как многие писали,что будет и 7 и 8 и тд.)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AleXXX-SPB 2 апреля 2015, 12:51
эх, не смотнел фильм , но хочу.. блин... скорей бы.........
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Император19 2 апреля 2015, 12:51
ОООчень классный фильм!!!когда теперь новые части в покате теперь ждать??ни капли не надоело ,интереса с каждой частью еще больше!!))))При просмотре получил огромное удовольствие....а эта финалная улыбочка забрызганная кровью....мммммм.....класс!!эффектно!!)))✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sana 2 апреля 2015, 12:51
Крутой фильм 1-5..все крутые серии..таое мяско еще поискать..да и сюжет переходит из одной серии в другую..это тоже норм..(=
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kofg 2 апреля 2015, 12:51
✊ Самый плохой фильм осени!!! Моральные ууроды снимали!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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