Шрамы 3D, 2011

В меру циничная современная студентка Альма не верит в паранормальные явления, однако живо интересуется психиатрией и феноменом игры воображения. В порядке научного исследования девушка вместе с четырьмя своими однокурсниками и младшей сестрой отправляется в соляные пещеры Суссуро, где после гражданской войны в Испании проводились садистские эксперименты над подсознанием двадцати людей.
Шестеро студентов медицинского института отправляются в заброшенную сеть пещер, где, по легенде, до сих пор блуждает призрак умершего доктора. Молодые люди уверены, что встречи с паранормальным в наш современный век – не более чем игра воображения. Да и экспедиция организована исключительно ради исследования мифов о человеческом подсознании. Но, оказавшись в пещерах, путешественники неожиданно начинают погибать один за другим самыми страшными способами.