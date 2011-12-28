Шрамы 3D, 2011

Шестеро студентов медицинского института отправляются в заброшенную сеть пещер, где, по легенде, до сих пор блуждает призрак умершего доктора. Молодые люди уверены, что встречи с паранормальным в наш современный век – не более чем игра воображения. Да и экспедиция организована исключительно ради исследования мифов о человеческом подсознании. Но, оказавшись в пещерах, путешественники неожиданно начинают погибать один за другим самыми страшными способами.