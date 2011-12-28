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Paranormal Xperience 3D

Шрамы 3D, 2011

2011 / Испания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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В меру циничная современная студентка Альма не верит в паранормальные явления, однако живо интересуется психиатрией и феноменом игры воображения. В порядке научного исследования девушка вместе с четырьмя своими однокурсниками и младшей сестрой отправляется в соляные пещеры Суссуро, где после гражданской войны в Испании проводились садистские эксперименты над подсознанием двадцати людей.

  • На момент съемок режиссеру Серхи Вискайно исполнилось 26 лет. Картина стала его дебютом в полнометражном кино. До “Шрамов 3D” Вискайно успел снять несколько короткометражных хорроров.
  • Первый испанский фильм ужасов, созданный в трехмерном формате.
  • Модель мобильного телефона Белен – Sony Ericsson Xperia Play, а гоночная игра, в которую она играет на территории кампуса, называется “Асфальт 6”.
  • Несмотря на то, что персонажа Альбы Рибас зовут Диана, в финальных титрах имя героини ошибочно отображается “Альба”.
  • Съемки фильма заняли 6 недель и проходили непосредственно в городе Барселона в Испании, а также на территории провинции Барселона в городах Кальдес-де-Монбуй и Кардона.
  • При бюджете в 3 200 000 евро картина собрала в мировом прокате 4 620 995 долларов.
  • Фильм был частично профинансирован Испанским киноинститутом и каталонским Институтом культурной индустрии.

Шестеро студентов медицинского института отправляются в заброшенную сеть пещер, где, по легенде, до сих пор блуждает призрак умершего доктора. Молодые люди уверены, что встречи с паранормальным в наш современный век – не более чем игра воображения. Да и экспедиция организована исключительно ради исследования мифов о человеческом подсознании. Но, оказавшись в пещерах, путешественники неожиданно начинают погибать один за другим самыми страшными способами.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 2 февраля 2012
Премьера в мире 28 декабря 2011
Возраст 16+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Серхи Вискайно
В ролях
Амайя Саламанка
Амайя Саламанка
Максимилианно Иглесиас
Луис Фернандез
Эдуард Фарело
Урсула Корберо
Урсула Корберо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шрамы 3D 2 постера
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Шрамы 3D
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ермек0130 2 апреля 2015, 12:51
говно полное, 3D так же говно!!!
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