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Джули Бенц
Джули Бенц
Julie Benz
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Джули Бенц
Julie Benz
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Дата рождения
1 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джули Бенц
Родилась 1 мая 1972 года. Питтсбург, Пенсильвания, США.
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Фильмография Джули Бенц
Жизнь на грани
боевик
2016, США
5.0
Хэвенхёрст
ужасы, триллер, детектив
2016, США
5.0
Ответы ни к чему
драма, детектив
2011, США
5.0
Святые из Бундока 2: День всех святых
драма, триллер, криминал, боевик
2009, США
7.0
Каратель 2: Территория войны
ужасы, триллер, боевик, драма
2008, США
8.0
Рэмбо IV
триллер, боевик, драма
2007, США
7.0
8MM 2
мистика, триллер
2005, США / Венгрия
4.0
Джордж из джунглей 2
приключения, комедия, семейный
2003, США / Австралия
3.0
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